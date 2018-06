Díky, pane Caballero Co píše chorvatský tisk Jutarnji.hr si všímá, že chorvatský kapitán Luka Modrič na trávníku naprosto zastínil argentinského kapitána Lea Messiho. "Všichni si ho cení... a teď mají vzpomínku na celý život. Obraz mistrovské partie chorvatského kapitána a Messiho na kolenou! Dámy a pánové, odpusťte, ale byl to večer, kdy se Luka Modrič stal Messim. Byl to Luka Messi," píše s nadšením web. "Chorvatská pohádka," píše Vecernji.hr, který si všímá zejména chyby argentinského brankáře, po níž padl první gól. "Díky, pane Caballero," uvedl server. Nadšení neskrývají ani Novosti.hr. "Ohromné vítězství Chorvatska - Bezmocná Argentina". "Argentinci mohou být šťastní, že skončili jen se třemi góly ve své síti. Nervózní Messi se nevzmohl vůbec na nic," tvrdí server 24sata.hr. Server oceňuje také přístup jedné z velkých hvězd týmu Vedrana Čorluky, který ke stému zápasu za reprezentaci nastoupil až minutu před koncem. "Představte si, jaké ego musí mít takový hráč..., jedna z největších postav reprezentace - a přesto je schopný sám sebe upozadit. Čorluka je prostě frajer," uvedl web. Čorluku tím postavil do ostrého kontrastu s jeho reprezentačním kolegou Nikolou Kaliničem. Ten odmítl na šampionátu nastoupit z lavičky na závěr sobotního utkání s Nigérií a trenér Zlatko Dalič ho poslal domů. zdroj: čtk