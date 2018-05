Cassano označil Stramaccioniho za nejhorší osobu, kterou poznal

„Potkal jsem za život hodně špatných lidí, ale ze všech nejhorší byl Stramaccioni,“ řekl Cassano pro Sky Sport Italia. „Nemohu o něm říci, že by byl férový a čestný. Je to spíše někdo, kdo vám řekne do očí něco jiného, než pak řekne za vašimi zády,“ prohlásil.

Bývalý hráč AS Řím, Sampdorie, Realu Madrid, Parmy či AC Milán uvedl, že při společném působení v Interu Milán se dostal se Stramaccionim i do fyzického potyčky. Podle médií se odehrála 1. března 2013 v šatně Interu a oba muže od sebe museli odtrhnout ostatní hráči.

Andrea Stramaccioni

„Jen výjimečně jsem nechal hádky přejít do fyzické roviny, ale s ním bylo dobře, že to došlo až do tohohle bodu. Je to člověk, kterého jsem neměl rád, nemám rád a nebudu mít rád,“ dodal Cassano.

Pětatřicetiletý Cassano patřil mezi největší italské talenty, ale kariéru si kazil častými výstřelky a kontroverzní pověstí. „Moje dětství bylo hodně těžké, kolikrát jsme neměl ani co jíst. Když se narodíte na předměstí Bari, často sejdete z cesty. Považuji se za inteligentního člověka, protože v určitém bodě jsem si to uvědomil a oddal jsem se fotbalu. Nikdy jsem nepropadl drogám nebo alkoholu,“ uvedl.

Nejvíce v kariéře litoval toho, že v roce 2010 urazil prezidenta Sampdorie Riccarda Garroneho a následně odešel do AC Milán. „Byl to nejlepší člověk, kterého jsem potkal. Čestný, laskavý, choval se ke mně jako otec, kterého jsem nikdy neměl. Já ale udělal největší chybu, že jsem mu neukázal dostatek respektu. Naštěstí jsme ještě dostal šanci to napravit,“ dodal Cassano, který se s Garronem usmířil před jeho smrtí.