Mládí není omluva, chápe brněnský útočník Růsek

Vzhledem k tomu, že střelba gólů byla největší slabinou Brna a jedním z důvodů sestupu, uvědomuje si Růsek, že část zodpovědnosti jde za ním.

30. kolo - všechny duely od 16 hodin online

„Nebylo to příjemné,“ řekl o tlaku na mladé brněnské útočníky. Růsek a jeho o rok mladší parťák Martin Zikl měli k sobě na hrotu už jen ruského hráče Konstantina Bazeljuka a produktivitu nastartovat nedokázali.

„Padá to na hlavu nám, nemůžeme si nic nalhávat. Čím dřív od sebe budeme vyžadovat, abychom góly stříleli, tím dřív se to začne lepšit. Pořád je lepší si uvědomit, že góly máme dávat, než se omlouvat tím, že jsme mladí. To nejde,“ řekl Růsek.

Půlroční prvoligovou zkušenou, která v sobotu na Baníku dojde ke konci, hodnotí s rozpačitými pocity. „Dalo mi to hodně, zkušenosti jsou to dobré, ale taky nám to hodně vzalo. Zkušenosti bych vyměnil za to, že budeme v první lize,“ představuje si.

Pro to, proč se mladým útočníkům střelba tak nedařila, když v jejich věkových kategoriích pro ně nebyla problémem, má Růsek několik vysvětlení.

„Útočná fáze nebyla dobrá celkově. Ani jsme se moc netlačili, snažili jsme se moc vykombinovat všechno do kuchyně, nevystřelili jsme. Když se dostaneme do centru, tak je špatný, nebo je nás ve vápně málo, nebo blbě zakončíme. Nám to prostě nešlo,“ dodal sebekriticky.

Jednu povzbudivou zprávu pro fanoušky Růsek má: „Ze zkušeností, které s druhou ligou mám, si myslím, že postup bude v našich silách hned v prvním roce,“ přeje si.