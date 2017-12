Barákův agent Nehoda: Nečekali jsme, že z Tondy bude po půl roce hvězda

Arsenal, AC Milán, Chelsea i další kluby sledují Jakuba Jankta.

Juventus, Inter či Neapol zase údajně vedou v patrnosti jeho o dva roky staršího spoluhráče Antonína Baráka. V uplynulých dnech s touto informací přišel italský server calciomercato.it.

„Pro mě je velmi komplikované spekulace italských médií jakkoli komentovat. Žádná oficiální nabídka se ke mně nedostala, ale nevím, jestli třeba neprobíhají nějaká jednání přímo mezi klubem a potenciálními zájemci,“ řekl David Nehoda, který třiadvacetiletého Baráka zastupuje.

Česká síla z Udine Barák + Jankto = 13 gólů Antonín Barák dal v probíhající ligové sezoně zatím šest gólů, na dva z nich mu nahrál jeho parťák Jakub Jankto. Ten sám vstřelil tři branky a stejně jako Barák má ještě další dvě asistence k tomu. Výsledek? Dohromady česká dvojka měla prsty ve třinácti z třiceti gólů týmu.

A z jeho výkonů má opravdu velkou radost.

Vždyť odchovanec příbramského fotbalu, který loni pomohl Slavii k zisku mistrovského titulu, vletěl do italské ligy až překvapivě suverénně.

„Hraje ve velkém stylu, nikdo z nás nečekal, že se po půl roce stane hvězdou ligy. Je to jeho fotbalová drzost a sebevědomí, co mu pomáhají. V týmu je obrovská konkurence, čtyřicet hráčů z celého světa, takže kdyby byl nějak ‚uťáplej‘, tolik šancí by rozhodně neměl,“ přemítá Nehoda.

„Ale pozor: on to musí ukázat na hřišti, což se mu daří jak výkony, které předvádí, tak vstřelenými góly,“ doplňuje.

Branek dosud Barák v patnácti zápasech nastřílel už šest. Den před Vánoci se proti Hellasu Verona trefil už ve třetím kole Serie A v řadě, což třeba Pavel Nedvěd nikdy nedokázal. V Itálii se to kdysi z českých fotbalistů povedlo jen Luboši Kubíkovi, Romanu Skuhravému a v minulé sezoně rovněž Patriku Schickovi.

„Tonda sice nikdy nebyl úplně gólový hráč, ale jako jeden z mála českých fotbalistů se neustále pokouší střílet z dálky a díky tomu je velmi nebezpečný. Není líný na krok, proto se často dostává do zakončení,“ vyzdvihuje jednu z Barákových předností jeho agent.

Už teď dal český reprezentant o gól víc než za celou minulou sezonu ve Slavii, přitom právě z ní v létě do Itálie dorazil zraněný. Kvůli nataženému svalu zmeškal většinu evropského šampionátu do jednadvaceti let, kde měl být českým tahounem, a následně i většinu přípravy v novém klubu.

„Paradoxně mu to však pomohlo a tu smůlu, kterou ze začátku měl, proměnil ve svoji výhodu. Nabral sílu a do sezony vlétl absolutně připravený,“ popisoval Nehoda.

Ano, v úvodu ligového ročníku to sice ze strany celého týmu nebyla žádná sláva - Udinese se dokonce dlouho potácelo nad sestupovým pásmem, což stálo místo trenéra Luigio Delneriho. Po příchodu kouče Massima Odda, bývalého fotbalista AC Milán či Bayernu, ale tým ze severu Itálie vystoupal do první poloviny tabulky.

I díky Barákovým výkonům.

„Nový trenér má jasnou vizi a ví, jak nám své myšlenky předat. Máme systém a tvář. Dřív jsme hráli trochu na náhodu, bylo to takové nijaké,“ odpovídal v polovině prosince sám Barák v rozhovoru pro web agentury Nehoda Sport.

Tou dobou měl sice na kontě „jen“ tři góly, přesto už ho v Itálii řadili mezi nejpříjemnější překvapení sezony. A po jeho posledních trefách proti Interu Milán a Hellasu Verona to platí dvojnásob. Co tedy s Barákem dál?

„Na každém utkání Udinese je spoustu skautů, což různé spekulace přiživuje. Už se ke mně dostaly informace třeba i ze Španělska, že ho sledují Barcelona, Real Madrid... Ale to je samozřejmě předčasné. V klubu nepředpokládají, že by měl v zimním přestupním období někam odcházet. I když: nikdy neříkej nikdy,“ dodal Nehoda.