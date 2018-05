Jsi malý, vyháněli ho. Griezmann teď své sny mění ve skutečnost

Antoine Griezmann už není malý princ. Je to sebevědomý následník fotbalového trůnu. Až skončí králové Cristiano Ronaldo a Lionel Messi – a ta doba se blíží – on bude připravený, aby převzal fotbalové žezlo.

Ve středu večer dvěma góly vystřelil pro Atlético Madrid triumf v Evropské lize, brzy by měl za 2,6 miliardy korun přestoupit do Barcelony a v červenci chce dotáhnout Francii ke světovému zlatu.

Přitom když byl kluk, vyháněli ho z francouzských mládežnických akademií: „Jsi moc malý! Zkus to jinde.“

Lyon, Auxerre, St. Étienne, Sochaux, Mety? Nic!

A teď, v sedmadvaceti a se 175 centimetry, se řadí k absolutní špičce.

„Nebyl bych tam, kde jsem, kdybych to v mládí neměl tak těžké,“ říká.

Ano, měl to dost komplikované a nebýt chlapíka jménem Eric Olharts, možná bychom na nějakého Griezmanna nikdy nenarazili. Nevěděli bychom nic o jeho úžasném zrychlení, o jeho kouzelné levačce. Gólové oslavy, při kterých drobný útočník s ohromnými lýtky tančí, by neobletěly svět. Dřív býval lučištníkem, pak napodoboval rapera Drakea, který v klipu Hotline Bling neustále mění telefony u uší: „Přišlo mi to cool.“ Po finále s Marseille (3:0) roztodivně vykopával nohy před sebe, čímž napodoboval taneček z videohry Fortnite, známý jako Take the L.

Když mu bylo čtrnáct, měl jen sny, které mu utíkaly skrz prsty. Teprve pak ho na mládežnickém turnaji zahlédl Olharts, skaut španělského San Sebastianu. Hubeného blonďáčka zrovna testoval Montpellier, ale ani tam mu příliš šancí nedávali. „Zato mě okamžitě dostalo, jak hrál jednoduše, jak si rozuměl s míčem. Věděl jsem, že když zesílí, může z něj být skvělý hráč,“ vzpomínal Olharts pro britský magazín FFT.

Po turnaji vrazil Griezmannovi do ruky tajemný dopis a poprosil ho: „Otevři ho až doma, před rodiči.“

Když se pan a paní Griezmannovi vrátili z dovolené v Tunisku, vytáhli společně z obálky papír, na kterém stálo: „Chtěl bys hrát za San Sebastian?“

Všichni si mysleli, že je to vtip. Španělsko? Cože? Sám? Bez rodiny?

Vtip to nebyl.

Griezmannovi nakonec s těžkým srdcem synka vyprovodili, aby mohl kráčet za svým snem.

Tolik stesku cítil. Tolik nocí proplakal. Naštěstí měl za zády Olhartse, který mu u sebe doma uvolnil pokojík. Nejdřív na chvilku, nakonec na šest let. „On byl můj táta, máma, děda, babička i nejlepší kamarád. Vděčím mu za všechno.“

Po čtyřech letech už Griezmann kopal za áčko San Sebastianu. Rychle se rozkřiklo, že z něj může vyrůst hvězda. Nejen že poctivě pracoval pro mužstvo a ve sprintech si nabíhal do křídel, ale zároveň střílel dost gólů. A jakých! Promyšlených, milimetrových, krásných.

Jako ve středu proti Marseille.

Před prvním si v náběhu mazácky počkal, kam se hne brankář Mandanda, načež vystřelil na druhou stranu. Před druhým v plném běhu převzal přihrávku a skóroval jemným obloučkem.

Dvě šance, dva góly!

Atlético za něj v létě 2014 vyplatilo 760 milionů korun, přičemž použilo výstupní klauzuli, kterou měl Griezmann ve smlouvě. Teď se vzteká, že totéž hodlá udělat Barcelona.

Diego Godín (vlevo) a Antoine Griezmann (vpravo) se zlatými medailemi a trofejí pro vítěze Evropské ligy.

„Doufám, že neodejde. Potřebujeme ho a Antoine to ví,“ emotivně prohlásil kapitán Gabi. Griezmann se po finále nevyjádřil, nechtěl o své budoucnosti mluvit, ale podle všeho už je s Barcelonou domluvený.

Už loni byl Griezmann jednou nohou pryč, smlouva v Manchesteru United byla před podpisem. Nakonec zůstal, protože Atlético dostalo trest za transfery příliš mladých hráčů, takže mělo zakázané nákupy: „Bylo by ode mě hnusné, kdybych odešel. To bych nebyl já. Atlético mě potřebovalo víc než kdy jindy a já jsem cítil, že musím zůstat.“

Během pěti sezon v Atlétiku se ani jednou neskrčil pod 25 vstřelených gólů a letos vycítil, že by se měl posunout dál. Atlético však o něj bojuje. Třeba klubový prezident Miguel Angel Gil Marin mu vzkázal: „Sám se rozhodni, jestli chceš tvořit historii v Atlétiku, kde na tobě všechno stojí, nebo jestli chceš být v Barceloně jedním z mnoha.“

Ne, Griezmann není jedním z mnoha.

Je inspirující.

Stejně jako citát, který si nechal vytetovat na předloktí.