Nejlepším ligovým fotbalistou za únor je Wágner, trenérům vládl Svědík

Wágner nejprve v prvním jarním kole rozhodl v nastavení o karvinské výhře 1:0 v Mladé Boleslavi a poté dvěma góly přispěl k vítězství 4:0 nad Zlínem.

„Něco mi říkalo, že rok 2018 bude dobrý. S tím jsem do toho i šel. Věřím si a střílí mi to také v tréninku. Jen doufám, že to bude pokračovat,“ uvedl v tiskové zprávě Wágner.

Proti Zlínu se střelecky prosadil i přesto, že porušil zvyk a poprvé v kariéře si vzal pod dres elastické tričko. „Mráz byl tak strašný, že jsem šel za kustodem, ať mi dá to největší, aby mě nestahovalo. Podlehl jsem, prostě nic nevydržím,“ prohlásil s úsměvem.

Jihlava vstoupila do jara jako poslední celek tabulky a plný bodový zisk po úvodních dvou kolech čekal vzhledem k losu málokdo. Jenže Vysočina nejdřív porazila 1:0 obhájce titulu Slavii a poté si stejným výsledkem poradila se suverénním lídrem Plzní.

„Stojí za tím tvrdá práce. Pročistil se trošku kolektiv. Cítím na mužstvu, že se z něj stal dobře fungující soubor. Když hrajete o záchranu, je nezbytné, aby se vytvořil konsolidovaný tým s velice silnou defenzivou. To se nám teď dvě kola dařilo,“ řekl Svědík.