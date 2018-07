Euforie třese celou zemí. Vrátí nová Anglie fotbalový titul domů?

dnes 11:59

Pokud jste v létě 1996 zavítali do Anglie, tu písničku jste museli slyšet na každém kroku. „It’s coming home, it’s coming home, it’s coming... Football’s coming home,“ zněl z rádií i televizí chytlavý refrén fotbalové hymny Three Lions od skupiny Lightning Seeds. Přeloženo: Fotbal se vrací domů. Do Anglie, kde se tehdy konalo Euro, tak úspěšné pro český tým.