Mourinho nevěří, Klopp doufá. Kdo letos v Anglii dožene Guardiolu?

Desítka nejdražších Přestupy v Anglii v létě 2018 Kepa Arrizabalaga

z Bilbaa do Chelsea za 71,6 milionů liber Alisson Becker

z AS Řím do Liverpoolu za 65 milionů Rijád Mahriz

z Leicesteru do Manchesteru City za 60 milionů Naby Keita

z Lipska do Liverpoolu za 52,8 milionů Jorginho

z Neapole do Chelsea za 50,4 milionů Fred

z Šachtaru Doněck do Manchesteru United za 43,7 milionů Fabinho

z Monaka do Liverpoolu za 40 milionů Richarlison

z Watfordu do Evertonu za 40 milionů Felipe Anderson

z Lazia Řím do West Hamu za 33,5 milionů Lucas Torreira

ze Sampdorie do Arsenalu za 26,5 milionů Zdroj: Guardian