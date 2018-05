Premiérové pozvánky se naopak dočkal devatenáctiletý obránce Trent Alexander-Arnold z FC Liverpool. Největší hvězdou je kanonýr Harry Kane z Tottenhamu.

„Je to mladý tým, ale je tam i řada mezinárodně ostřílených borců. Proto si myslím, že by měl být dobře vyvážený co se týče zkušeností, charakteru i jednotlivých postů,“ řekl Southgate.

Před Hartem, jenž na jaře ztratil místo v základní sestavě West Hamu, dostali přednost Jack Butland, Jordan Pickford a Nick Pope, kteří mají dohromady na kontě jen devět reprezentačních startů. Obránce Joea Gomeze a záložníka Alexe Oxladeho-Chamberlaina vyřadila zranění.

Mistři světa z roku 1966 Angličané se ve skupině G utkají s Tuniskem, Panamou a Belgií. Ještě předtím je čekají domácí přípravné duely s Nigérií a Kostarikou.