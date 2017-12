Připustil, že je Chelsea ze hry o titul. Čtyři prohry jsou moc, řekl Conte

„Mluvit o souboji o titul po porážce je velmi divné,“ řekl Conte na pozápasové tiskové konferenci. „Zvlášť po čtvrté prohře ze šestnácti zápasů.“

Chelsea podlehla postupně Burnley, Manchesteru City, Crystal Palace a naposledy West Hamu.

Conte byl očividně frustrovaný. Sledoval, jak jeho svěřenci marně dohánějí náskok, který domácímu West Hamu zařídil už v šesté minutě Marko Arnautovič.

Organizovaná defenziva soupeře si s obhájcem trofeje poradila. Ačkoliv hosté dominovali v držení míče, ačkoliv devatenáctkrát vypálili. Avšak jen dvakrát přímo na bránu. Adrián, gólman West Hamu, si s pokusy N’Gola Kantého a Davide Zappacosty poradil. V závěru, kdy tlak Chelsea gradoval, ani v největší šanci zasahovat nemusel – Alvaro Morata totiž zamířil vedle. Stejně jako Eden Hazard krátce poté.

„Příležitosti byly, ale nedokázali jsme je proměnit,“ litoval italský trenér. „Hodně hráčů bylo unavených. To je normální, když hrajete několikrát v týdnu. Už od přípravy hrajeme se stejnými hráči, spousta z nich nastupuje téměř vždy. Muselo se to projevit,“ uvedl Conte.

Úřadující šampion už ztratil šestnáct bodů, což je o pět méně než za celou minulou sezonu.

„Z mé zkušenosti: pokud se chcete udržet v boji o titul, v první části sezony můžete jednou, dvakrát někomu podlehnout. Ale čtyři prohry ze šestnácti zápasů, to je moc. Znamená to, že jste do boje ani nevstoupili,“ prohlásil trenér Chelsea.

Mnohem lepší náladu měl po závěrečném hvizdu pochopitelně kouč West Hamu David Moyes. Jeho tým už minule sahal proti favoritovi po překvapení – Manchester City však utkání otočil. Teď už neinkasoval a Moyes mohl slavit první ligovou výhru na lavičce „Hammers“.

„Porazili jsme mistry, to je skvělý úspěch a fantastické tři body,“ radoval se bývalý trenér Evertonu či Manchesteru United.

„Nezapomínejme, že tato soutěž je velmi náročná. Ze šesti top týmů si Ligu mistrů zajistí čtyři. Musíme bojovat,“ dodal Conte, jehož Chelsea aktuálně ztrácí z třetího místa na vedoucí Manchester City jedenáct bodů. Lídr má navíc nedělní městské derby proti United k dobru.