Courtois vynechal trénink, půjde do Realu? Kdo další může změnit klub

Ramsey, Pogba, Alderweireld Kteří fotbalisté můžou před koncem přestupního období změnit dres Aaron Ramsey (Arsenal)

V Arsenalu je velšský reprezentant 10 let, zbývá mu poslední rok smlouvy a novou zatím nepodepsal. Chelsea uvažuje, že ho za 35 milionů liber koupí, zájem má i Liverpool. Toby Alderweireld (Tottenham)

Také belgickému stoperovi příští léto vyprší kontrakt a zájem má Manchester United. Tottenham ale prý požaduje příliš vysoké odstupné (75 milionů liber). Anthony Martial (Manchester U.)

Do základu se nikdy pořádně neprosadil, v zimě mu přibyla konkurence (Alexis), trenér Mourinho s ním je údajně nespokojený. O dvaadvacetiletý talent prý usiluje i PSG. Harry Maguire (Leicester)

Stopera Leicesteru i anglické reprezentace chtějí United, kluby se zatím nedohodly. Leicester chce 80 milionů liber, což by byl za obránce rekord. Willian (Chelsea)

Brazilské křídlo chybělo na úvodním tréninku kvůli potížím s pasem, jeho vztahy s Chelsea navíc ochladly, když ho trenér Conte vynechal z vítězného finále FA Cupu. Sledují ho elitní španělské kluby i Manchester United. Paul Pogba (Manchester U.)

Podle novinářů z ESPN je v Manchesteru nespokojený, vadí mu kritika Mourinha, který se divil rozdílu mezi výkony v reprezentaci a v klubu. United ale údajně odmítli nabídku Barcelony (45 milionů liber plus Yerry Mina a Andre Gomes). Zdroj: BBC, The Guardian, ESPN.