Volal Srníček, s omluvou jsem odmítl. Proč Dúbravka přišel do Sparty až loni

„Debut proti Manchesteru byl jedním z mých vůbec nejlepších zápasů. Nikdy na něj nezapomenu,“ prohlásil Dúbravka, který na ostrovech hostuje ze Sparty.

V té vydržel od letního příchodu z Liberce pouze půl roku, než svými výkony zaujal Newcastle.

Bilance v Anglii Jak se daří Martinu Dúbravkovi 5 zápasů (3 výhry, 1 remíza, 1 prohra) 3 čistá konta Man. United 1:0

Bournemouth 2:2

Liverpool 0:2

Southampton 3:0

Huddersfield 1:0 V Newcastlu je Martin Dúbravka na hostování s opcí na přestup. Pokud ji uplatní, získá Sparta celkem 150 milionů (50 hostování, 100 přestup).

Za Spartu přitom mohl Dúbravka nastupovat déle, o příchodu do Prahy přemýšlel už v roce 2014, jak prozradil ve velkém rozhovoru pro klubový magazín Newcastlu.

„Tenkrát volal Pavel Srníček. Prý co bych řekl na angažmá ve Spartě,“ vyprávěl.

Bylo to přibližně čtyři roky poté, co se Žilinou vyřadil Spartu v srpnu 2010 z předkola Ligy mistrů.

Dúbravkovi telefonovala legenda Newcastlu, bývalý gólman číslo jedna v české reprezentaci, který před třemi lety zemřel.

Co Dúbravka tehdejšímu sparťanskému trenérovi brankářů odpověděl?

„Říkal jsem si, že to bude skvělé. Tým s obrovskou historií, velkými jmény... Jenže Srníček mi řekl, že Spartu budu muset přesvědčit. To mě překvapilo. Hráli jsme proti ní, viděli mě přímo na hřišti,“ vzpomíná Dúbravka.

„Zeptal jsem se, na jakou pozici by mě chtěli, jelikož měli silnou jedničku i dvojku. Srníček mi nastínil, že bych šel na hostování a po půl roce že se uvidí. A já na to: Nechci jít hostovat někam do druhé ligy nebo podobně, vždyť hraju za nejlepší tým Slovenska, vyhrál jsem titul. Proto jsem do Sparty tenkrát nešel. Pak jsem zamířil do Dánska.“

Do dánského Esbjergu slovenský brankář přestoupil v zimě 2014, od léta 2016 hrál za Liberec. Až potom vyšly další námluvy se Spartou.

„Srníčkovi jsem se omluvil. Nabídky jsem si vážil, ale nemohl jsem podepsat smlouvu s vědomím, že nebudu součástí týmu. Snad nebyl zklamaný,“ přiblížil konverzaci s bývalým gólmanem, který v Newcastlu prožil nejkrásnější léta kariéry.

Na Srníčka si Dúbravka nedávno vzpomněl, když se chystal na domácí zápas proti Southamptonu. „Na rozcvičce jsem našemu trenérovi brankářů řekl, že by Pavel dnes slavil padesáté narozeniny - a že by bylo krásné pro něj vyhrát.“

I díky nepřekonatelnému Dúbravkovi zvítězil Newcastle na začátku března 3:0.

Slovenský brankář vychytal druhé čisté konto v řadě i po reprezentační přestávce při výhře 1:0 nad Huddersfieldem, která Newcastle vyšvihla sedm bodů nad sestupové příčky.

Pro Dúbravku ideální situace. Sbírat nuly a držet Newcastle daleko od možného pádu do druhé ligy. S lepším umístěním roste jeho šance, že si svůj pobyt na ostrovech podstatně prodlouží.