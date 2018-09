První český gól od Rosického. Skvělé, užil jsem si to, jásal Vydra

Dalších 7 fotografií v galerii Matěj Vydra (vpravo) oslavuje svoji branku se spoluhráčem z Burnley Aaronem Lennonem. | foto: Reuters

dnes 5:59

Přiběhl do vápna a počkal, co se v jeho pravé části přihodí. Když viděl, že se balon může odrazit do jeho prostoru, několika rychlými kroky se dostal před paralyzované obránce a... Fotbalový útočník Matěj Vydra dal v Premier League gól. Po skoro čtyřech a půl letech.

„Je příjemné, když poprvé nastoupíte za Burnley od začátku a hned skórujete,“ usmíval se Vydra do kamer klubové televize. Nejlepší střelec loňského ročníku druhé anglické ligy se v dresu svého nového klubu trefil podruhé. K zásahu v neúspěšné kvalifikaci o Evropskou ligu přidal trefu v Premier League, v soutěži, o níž tak dlouho toužil. „Dlouho jsem o návrat do ní bojoval,“ prohlásil Vydra, který se v nejvyšší anglické lize prosadil poprvé od 12. dubna 2014. Tenkrát coby host ve West Bromwichi otevřel skóre zápasu s Tottenhamem, kde jeho tým nedokázal udržet poločasové vedení o tři branky a remizoval 3:3.

„Už je to docela dlouho," uvědomuje si český forvard, který i nyní obstaral první gól zápasu - proti Bournemouthu se trefil v závěru prvního poločasu. „Je to skvělý pocit, užil jsem si to," pravil šestadvacetiletý reprezentant.

Mimochodem, postaral se o první český gól v anglické lize od zásahu Tomáše Rosického v zápase Arsenalu s Evertonem z března 2015. Vydra zabijáckou dorážkou Burnley nastartoval, protože o 125 sekund později slavili domácí fotbalisté druhý gól Aarona Lennona a nakonec si připsali historicky nejvyšší vítězství v rámci Premier League. Po čtyřech porážkách v řadě svěřenci trenéra Seana Dyche v šestém kole poprvé získali všechny body za výsledek 4:0. „Je to skvělé. Pro útočníky díky čtyřem gólům, pro obránce a gólmana také, protože jsme udrželi čisté konto. Měli jsme těžký úvod do sezony. Teď se nám mnohem lépe dýchá,“ dodal Vydra.