Boří rekord za rekordem, co dál? Sto bodů je další meta pro anglické mistry

Liverpool 1979 Jak je to s rekordem Liverpool vyhrál ligu v sezoně 1978/79 s 68 body ze 42 zápasů. Do roku 1981 se za výhru v Anglii udělovaly dva body, tudíž po přepočtení na tříbodový systém by tehdejší šampion získal 98 bodů za 30 výher a osm remíz.