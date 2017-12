United hrají nudnější fotbal, kritizuje Van Gaal svého nástupce Mourinha

Van Gaal, který na začátku roku přehodnotil odchod do důchodu a momentálně od fotbalu „jen“ odpočívá, trénoval United v letech 2014 až 2016. Klub dovedl na čtvrté a páté místo, na závěr svého angažmá oslavil triumf v FA Cupu.

„Hráli jsme docela pěkný fotbal, který se ale v Anglii neoceňuje. Když se teď podívám na United, tak Mourinho není kritizován, přestože hraje mnohem nudnější fotbal,“ řekl televizi Fox Sports kouč Van Gaal.

Mourinho ho na lavičce nejúspěšnějšího klubu anglické historie nahradil před startem minulé sezony. Loni vyhrál s Manchesterem dvě trofeje: v Ligovém poháru a Evropské lize. Díky ní se Pogba a spol. kvalifikovali do Ligy mistrů. V domácí soutěži totiž skončili až šestí.

Aktuálně United náleží po šestnácti kolech druhá příčka, avšak s jedenáctibodovou ztrátou na Manchester City, které vyhrálo nedělní derby 2:1.

„United nyní produkují defenzivní fotbal, já vždycky razil ofenzivní hru. Důkazem je, že naši soupeři vždycky ve svém pokutovém území zaparkovali autobus. Teď už nemusejí, protože Mourinho hraje hrozně defenzivně,“ pokračoval v kritice svého nástupce Van Gaal.

Podobně uvažuje také legendární Eric Cantona, jenž za Manchester United v letech 1992 až 1997 hrával. V nedávném rozhovoru pro BBC Radio Four uvedl, že Mourinho „hraje defenzivně, což nepatří k identitě tohoto klubu.“

Jemu i Van Gaalovi se víc líbí styl konkurenčního Manchesteru City. „Mourinha zbožňuji, ale preferuji Guardiolovu taktiku. A logičtější by bylo, kdyby právě on trénoval United. Nesleduji City kvůli tomu, že je to City, ale protože rád koukám na týmy, které vede Guardiola,“ dodal Cantona.