Skromný král Liverpoolu. Ten klub miluju odmalička, říká rekordman Salah

Egyptský rychlík dal totiž v liverpoolském dresu dvacet gólů v Premier League rychleji než kdokoliv předtím. Stačilo mu jen 25 zápasů! Dosavadní rekord drželi Fernando Torres s Danielem Sturridgem, kteří na tuto metu potřebovali o dva duely více.

Salah je překonal ve víkendovém šlágru s Tottenhamem (2:2) a jen potvrdil výtečnou fazonu. Fanoušci si jej okamžitě zamilovali, od lednového odchodu Philippe Coutinha do Barcelony mu dokonce říkají „King of the Kop“ – je králem nejslavnější tribuny stadionu Anfield.

„Asi fanoušky nechám, aby mě tak nazývali,“ rozesmál se v nedávném rozhovoru pro magazín Four Four Two. „Jsem rád, že můžu dávat góly za tým, kterému jsem fandil už jako dítě. Vlastně ten klub miluju odmalička a věděl jsem, že za něj chci někdy hrát,“ dodala letní posila Liverpoolu.

Od svého příchodu za 34 milionů liber z Říma září. Udivuje nevídanou rychlostí, technikou, skvělou střelou. S jedenadvaceti zásahy je aktuálně druhým nejlepším kanonýrem v Premier League, před ním je pouze Harry Kane.

Anglický střelec je v několika statistikách jen těsně před Salahem, který vypálil například druhý největší počet střel (celkově i na bránu) v lize. Mimochodem, Salah na gól potřebuje jen třiadevadesát minut, což je jeho nejlepší období v kariéře.

„Od dob, kdy jsem ho vedl v Basileji, se hrozně zlepšil. Je velmi bystrý a má velkou vůli stále se učit nové věci,“ vyprávěl BBC trenér Murat Yakin, který byl u Salahových basilejských začátků v Evropě.

Kudrnatý ofenzivní záložník odešel z domovského Egypta v roce 2012 a v Basileji si udělal skvělé jméno. Nejvíc o sobě dal vědět proti Chelsea, kterou v základní skupině Ligy mistrů šokoval góly v obou vzájemných utkáních.

Salahovy vítězné trefy z podzimu 2013 zaujaly Josého Mourinha natolik, že ho hned následující přestupní období do Chelsea za 11 milionů liber přivedl. Jak známo, v Londýně se mu příliš nevedlo a slabé herní vytížení kompenzoval na hostováních. Na tom římském se Salahovi dařilo natolik, že do AS posléze přestoupil.

V italském hlavním městě válel - vždyť během dvou sezon nasázel v italské Serii A 29 gólů a přesvědčil tak Liverpool, aby ho vzal zpátky do Anglie.

„Před třemi lety jsem v Chelsea příliš nehrál. Proto chci od prvního dne po návratu ukázat, co opravdu umím,“ řekl Salah. „A myslím, že mi to jde,“ usmál se muž, který je v Egyptě ikonou. Takřka nesmrtelnost si zajistil, když na podzim zařídil postup na mistrovství světa. Dokonce po něm v Basyounu pojmenovali školu a ulice.

Salah je oblíbený i pro svou štědrost – v rodném Nagrigu pomáhal financovat posilovnu a fotbalové hřiště, přispěl 200 tisíc liber do fondu na podporu egyptské ekonomiky. Za vítězný gól v kvalifikaci o MS mu jeden byznysman nabídl luxusní vilu, Salah však odmítl a požádal ho, aby peníze věnoval městu.

„Zůstává nohama na zemi, je to tichý chlapík. Příliš se neprojevuje na sociálních sítích, moc nemluví, drží se stranou,“ popisuje ho egyptský fotbalový expert Marwan Saeed. „Mo je velmi pokorný a skromný,“ přitakává Salahův bývalý kouč Yakin.

„Zato na hřišti je lídr a s důvěrou trenéra jeho výkony rostou,“ prohlásil Yakin. „V osobním životě je šťastný a může se soustředit jen na fotbal. Nic jiného řešit nemusí,“ uvedl a dodal, že nedávná spekulace o zájmu Realu Madrid, kterou rozvířil prezident egyptské asociace, se Salahem nezamávala.

Nicméně pokud bude dál zářit jako doposud, lákání světových gigantů se těžko vyhne.

Zatím však nenápadný král může Liverpoolu klidně vládnout dál.