Z malého tlouštíka nejdražším brankářem světa. Kdo je Alisson

Zvětšit fotografii Brankář Alisson Becker z AS Řím plachtí vzduchem, ale na ránu liverpoolského Mohameda Salaha nedosáhl. | foto: AP

dnes 14:44

Není to tak dávno, co v semifinále Ligy mistrů obdržel od Liverpoolu sedm gólů. Anglický klub to neodradilo, o necelé tři měsíce vousatého Brazilce z Říma stejně přivedl. A navíc za obrovské peníze. Alisson Ramses Becker kdysi bojoval s obezitou a málem s fotbalem sekl, nyní je nejdražším brankářem historie.

„Mám hroznou radost. Splnil se mi sen, že budu oblékat dres tak prestižního klubu. Je to pro mě obrovský krok vzhůru,“ září Alisson. AS Řím za něj obdrží 1,62 miliardy korun hned a dalších 260 milionů v případě, že se brazilské jedničce bude v novém působišti dařit. Solidní výdělek za hráče, který v italské metropoli odchytal jedinou kompletní sezonu! Před jejím startem navíc uvažoval, že by tým kvůli malému vytížení opustil. Alisson Ramses Becker Vizitka Datum narození: 2. října 1992 v Novo Hamburgo Výška a váha: 191 cm, 90 kg Post: brankář Klub: Liverpool FC (od léta 2018) Předchozí působiště: Internacional (2008-2016), AS Řím (2016-2018) Reprezentace: U17 - 9 zápasů, U23 - 5 zápasů, A-tým - 31 zápasů. Během prvního roku v Evropě byl dvojkou za Wojciechem Szczesným, až Polákův odchod do Juventusu Alissonovi pomohl. Od léta 2017 začal pravidelně chytat a byl hvězdou senzačního římského tažení Ligou mistrů, které skončilo ve zmiňovaném semifinále. Slyšel chválu ze všech stran. „Je to fenomén, jednička všech jedniček. Je to Messi mezi brankáři, může být symbolem své éry,“ prohlásil před půl rokem Roberto Negrisolo, bývalý gólman a později jejich velmi uznávaný trenér v Římě či Miláně. Přitom nebýt jistého Daniela Pavana, rodák z Nova Hamburga by se nejspíš nestal první volbou v brazilské reprezentaci a nechytal by rány soupeřů v nejslavnější klubové soutěži světa. „Bylo mu skoro třináct, když na klub přišli jeho rodiče. Alisson tenkrát nebyl ani dvojkou a jim přišlo, že ve fotbale nemá budoucnost. Trénoval každý den a nic z toho. Jeho táta navíc v té době přišel o práci a chtěl snížit výdaje i tím, že by Alisson přestal hrát a u fotbalu by zůstal jenom starší syn Muriel,“ vyprávěl Pavan novinářům z ESPN. „Naštěstí se mi podařilo přesvědčit je, že se situace zlepší.“ A nemohl mít větší pravdu. Alisson, oplácaný, nevysoký kluk, který velmi rád mlsal všelijaké dobroty od babičky a který často plakal, když se mu děti kvůli nadváze smály, během dvou let vyrostl o šestnáct centimetrů. „Najednou nebyl buclatý a vzhledem k jeho technickým schopnostem, kterými disponoval odmala, vyletěl nahoru. Díky bohu, že mě rodiče poslechli,“ pousmál se Pavan, který Alissona piplal v Internacionalu coby trenér gólmanů. „Bál jsem se, že nevyrostu, ale najednou se stal zázrak. Bůh na mě dohlížel a počkal si,“ vzpomínal hluboce věřící fotbalista. Ti dva se postupně stali velkými přáteli, dodnes jsou často v kontaktu a vzájemně si gratulují k úspěchům. Tak jako když se Alissonovo jméno objevilo v brazilské nominaci na mistrovství světa. „Zasloužíš si to, jsem na tebe ohromně pyšný!“ napsal Pavan před dvěma měsíci na twitteru. Jak asi reagoval na další velký krok svého učedníka?