Pogba nemůže za to, že vydělal víc než Scholes, brání hvězdu Mourinho

„Scholes nekomentuje. Jen kritizuje. Všichni si ho budou pamatovat jako fenomenálního fotbalistu, nikoliv televizního experta,“ rozčílil se Mourinho po pondělním vítězství.

Ale proč vlastně?

Když United v sobotu získali doma proti Southamptonu pouze bod za remízu 0:0, Scholes se ostře zpochybnil přínos Paula Pogby. „Takhle nevypadá rozdílový hráč, který vám vyhraje zápasy. Přitom právě za to platíte devadesát milionů liber.“

„Navíc nevypadá fit, přemýšlím, zda pořádně trénuje,“ přemítal Scholes, jenž za United odehrál 718 utkání, ve vysílání BT Sport. K tomu se podivoval Pogbově pozici - se Southamptonem zastával poměrně defenzivní roli a byl prakticky neviditelný.

Zato proti Evertonu se aktivněji zapojoval do útoku, nahrál na oba góly Manchesteru a byl zvolen hráčem utkání. Pro Mourinha tudíž ideální načasování na slovní odvetu vůči Scholesovi.

„Pogba se pokaždé snaží předvést maximum. Někdy hraje velmi dobře, jindy dobře, jindy zase moc dobře nehraje. Ale nemůže za to, že vydělal mnohem víc než Scholes. Stejně tak to není chyba Scholese, tak to ve fotbale zkrátka chodí,“ bránil svého svěřence Mourinho.

Kromě čtyřiadvacetiletého francouzského záložníka, který při absenci Antonia Valencii vedl tým s kapitánskou páskou, obhajoval Mourinho i svou práci.

United ve svátečním období totiž třikrát za sebou remizovali. Navíc se soupeři, které by - pokud ještě chtějí prohnat o dvanáct bodů vedoucí Manchester City - měli porážet.

Mourinho vyzval Scholese, aby byl jako trenér alespoň ze čtvrtiny úspěšný jako on. Tedy pokud se někdejší záložník, který od konce kariéry v roce 2013 pracuje zejména v médiích, na tuto profesní dráhu vůbec vydá.

„Padesát procent mých úspěchů je dvanáct a půl trofeje, dvacet pět procent vychází přibližně na šest. Jestli se jednoho dne rozhodne pro kariéru trenéra a dokázal by vyhrát tolik, byl by docela spokojený,“ rýpl si Mourinho.

Svůj štiplavý výstup na tiskové konferenci však portugalský kouč nakonec uzavřel uctivým tónem. „Scholes je jedním z nejlepších záložníků v historii. Za to, co udělal pro tenhle klub, si zaslouží poděkování. Prestiž Manchesteru United je založená na lidech jako je on.“