Chelsea chce věž do vápna. Carroll nevyšel, teď láká Džeka z AS Řím

Trenér Antonio Conte, v létě tolik nespokojený s nedostatečnou aktivitou Chelsea na přestupovém trhu, by rád důrazného forvarda. Někoho gólového, někoho, kdo by umožnil útočné jedničce Alvaru Moratovi čas od času odpočinek.

Příchod Carrolla z West Hamu zhatilo zranění kotníku, které si možná vyžádá operaci. Loňský mistr Premier League pak prý nečekaně uvažoval o Crouchovi, šestatřicetiletém habánovi ze Stoke. Avšak Conte má nového favorita.

Podle britských médií ukázal na Edina Džeka.

Urostlému Bosňanovi se proti Chelsea dařilo na podzim v Lize mistrů, při remíze 3:3 se prosadil dvakrát. Do AS Řím jedenatřicetiletý útočník přestoupil z Manchesteru City v létě 2016 poté, co v italské metropoli strávil předchozí ročník na hostování.

Pookřál tam a začal znovu střílet góly - minulou sezonu byl v Serii A s 29 zásahy nejlepším střelcem.

Chelsea má mírnou výhodu v tom, že s AS Řím už jedná. Byť zatím ne o Džekovi. Shání alternativu na post levého halfbeka, který zatím patří Marcosi Alonsovi. A zaujal ji třiadvacetiletý Ital s brazilskými kořeny Emerson Palmieri.

„Je to skutečně varianta,“ potvrdil fotbalistův agent Fernando Garcia. „Emerson by velmi rád působil v Premier League a spolupráce s trenérem Contem, který patří mezi nejlepší kouče na světě, je jeho snem.“

Chelsea nyní zvažuje, zda v jednání, které se podle deníku Evening Standard vyvíjí velmi dobře, zapojí i Džeka. Útočníka potřebuje, protože o Michyho Batshuayiho se zajímá Sevilla. Belgický reprezentant se od předloňského příchodu na ostrovy příliš neprosadil, byl spíše náhradníkem.

Conte je ochotný autora dvou ligových branek v probíhající sezoně do Španělska pustit, ale nejdřív chce náhradu.

Tou by měl být Džeko.

Pakliže by se bývalý hráč Teplic či Wolfsburgu do Anglie vrátil, mnohem blíže k oblíbené pozici hrotového útočníka by měla letní posila AS – Patrik Schick. Když se jedenadvacetiletý talent objevil v sestavě společně s Džekem, nastupoval na pravém křídle.