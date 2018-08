Bída jménem United. Dělali jsme neuvěřitelné chyby, nechápe Mourinho

V předposledním kole minulé sezony na Amex Stadium prohráli 0:1 po hororovém představení. Pokračování, tentokrát na startu nového ročníku, bylo snad ještě horší.

„Zarazil mě náš přístup. Jako bychom je snad nechtěli porazit,“ řekl reportérům Sky Sports kapitán Paul Pogba. „Brighton byl zdravě naštvaný a ukázal to na hřišti. Připravil se lépe než my.“

Trefil se do černého.

Manchester byl v neděli na jihu Anglie zoufalý. Po třech letech inkasoval třikrát v první půli, v jeho hře chyběl prvek, o který by se mohl opřít.

Kombinace byla pomalá, chyběly náběhy, moment překvapení. United nebyli vůbec nebezpeční, není na nich vidět, co chtějí hrát. Nebylo to vidět ani první zápas, ale proti Leicesteru Pogba a spol. výhru 2:1 se štěstím „urvali“.

Jaký rozdíl třeba proti Manchesteru City, který o víkendu slavil drtivé vítězství 6:1 nad Huddersfieldem. Jeho trenér Pep Guardiola ví, co chce - a velmi rychle to svůj tým naučil.

Mourinhovu celku tvář chybí.

„Je tam ohromný rozdíl. City přistupují k zápasům pozitivně, United jsou negativní, opatrní. Vždyť v první půli vystřelili jedinkrát na bránu,“ všiml si Danny Murphy, bývalý záložník Liverpoolu a expert BBC.

Zápas v Brightonu nesedl ani obraně, kterou si Mourinho marně přál posílit. Eric Bailly odehrál snad nejhorší zápas od léta 2016, kdy do Manchesteru přišel. Působil nejistě, vyrobil penaltu, z které vstřelil Pascal Gross třetí domácí gól.

„Dělali jsme neuvěřitelné chyby a protivník je trestal,“ uvedl Mourinho s tím, že – na rozdíl od minulé sezony – odmítl kritizovat jednotlivé hráče.

To bývalý obránce Gary Neville byl ostřejší. „Střed obrany se úplně rozpadl, to se nesmí stát. Bailly a Victor Lindelöf byli slabí, přitom to jsou hráči, které si Mourinho sám vybral. Defenzívě chybí lídr,“ prohlásil expert televize Sky.

Kromě toho je v kabině United nevlídná atmosféra.

Mourinhovy vztahy s vedením nejsou ideální kvůli neuskutečněným přestupům, trenér kritizoval nepovedenou přípravu i velký kontrast v Pogbových výkonech za reprezentaci a klub. Před startem anglické ligy navíc bookmakeři pasovali portugalského kouče na prvního kandidáta na vyhazov.

Uklidnit fanoušky a umlčet kritiky můžou United už příští pondělí proti Tottenhamu. Povede se jim to?