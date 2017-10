Klopp vs. Mourinho, Anglie láká na derby Liverpoolu s Manchesterem

Hodinu a půl po sobotním poledni upřou miliony fanoušků po celém světě pozornost do Anglie. Na světě neexistuje moc třaskavějších zápasů, takzvané North-West derby patří mezi největší rivality na světě.

V dosavadních 226 střetnutích byli úspěšnější fotbalisté Manchesteru – prohráli jen 75krát –, kteří mají aktuálně lepší formu.

Od neúspěšného Superpoháru s Realem Madrid neustále vyhrávají jak v domácí soutěži, tak v Lize mistrů. Jediná ztráta? Remíza 2:2 na hřišti Stoke. Proto jsou United druzí jen o jediný gól za Manchesterem City.

Dobře naladěný portugalský trenér pro svůj druhý ročník na lavičce nejúspěšnějšího klubu anglické historie stvořil kandidáta na titul. Po letech strádání, které odstartovalo odchodem legendárního Sira Alexe Fergusona po sezoně 2012/13, vítaná změna. Dlužno však podotknout, že Manchester zatím nenarazil na skutečně top soupeře.

Až duel nenáviděných soků pro něj bude tou pravou zkouškou.

To Liverpool už si pár duelů se silnými protivníky střihl. Dokázal, že nevyrovnané výkony a do očí bijící kontrast mezi bleskurychlým útokem a děravou defenzivou ještě neodboural. Pamatujete? Před záříjovou reprezentační přestávkou sfoukl Arsenal 4:0, načež v dalším ligovém kole vyhořel 0:5 na Manchesteru City.

I to ukazuje, proč Klopp není na poli anglické ligy úspěšnější než jeho odvolaný předchůdce Brendan Rodgers. Obrýlený Němec vyhrál 50,67 procent z úvodních pětasedmdesáti duelů, kdežto současný trenér Celtiku se pyšní hodnotou o čtyři procenta vyšší.

„Kloppovo působení zatím nepovažuji za jednoznačný úspěch. Ale je to velmi, velmi dobré. Vysoké napadání – když funguje – je impozantní. Fanoušci ho zbožňují a vedení je spokojené, protože klub dostal do Ligy mistrů. Jeho úspěchy v Dortmundu ukazují, že když dostane čas, zmůže zázraky,“ myslí si Jan Molby, který s Liverpoolem v roce 1986 slavil double za výhru v lize i FA Cupu. Někdejší dánský reprezentant v rozhovoru s BBC ocenil i obávaný útok.

„Hráči jako Sadio Mané a Mohamed Salah nabízejí v ofenzivě nové možnosti. Když je Liverpool v ideální formě, je téměř nemožné proti nim hrát,“ řekl Molby, který ale svůj bývalý tým a Kloppa také kritizoval. Není těžké uhodnout, co se mu nelíbí...

Jistě, obrana a post brankáře. Problém už za Rodgerse a stálá slabina pod Kloppem. „Možná i on sám by čestně přiznal, že pro zlepšení dosud neudělal dost,“ přemítal Molby. Liverpool dostal v sedmi zápasech už třináct gólů! To United a City inkasovaly pouze dvakrát a daly přes dvacet branek.

Nedávná derby však nebývala dechberoucími přestřelkami, poslední tři duely skončily nerozhodně (1:1, 0:0 a 1:1). Mourinho se ve venkovních střetnutích se silnými protivníky uchyluje spíš k bránění, na druhou stranu ale vidí velkou příležitost: ukázat, že United po letech mají na titul.

„Tentokrát budeme hrát s jedním obráncem a devíti útočníky, nedělejte si starosti,“ vtipkoval Mourinho o taktice na tiskovce před utkáním.



Naopak Klopp touží Manchester poprvé v Premier League porazit. „Chceme využít veškerou možnou sílu, kterou nám dodají fanoušci na stadionu Anfield,“ burcuje trenér Liverpoolu, který by v případě porážky ztrácel na rivala deset bodů.

Bude se na konci zápasu radovat on, nebo Mourinho?