Čech se vrátil na Chelsea vychytanou nulou, United jasně vyhráli

Čech po odchodu z Chelsea v létě 2015 po dvou porážkách na stadionu Stamford Bridge poprvé bodoval.

Úvodní minuty patřily domácím, postupně se ale obraz hry vyrovnal a byl to nakonec Arsenal, kdo měl v prvním poločase víc šancí. V 17. minutě si naběhl na zpětnou přihrávku Lacazette, střela mu ale nesedla a trefila pouze připraveného Courtoise.

O pár minut později se na druhé straně zaskvěl Čech při šanci Pedra, který na něj běžel sám.

Největší příležitost zápasu přišla ve 42. minutě, kdy se prokličkoval až před domácí bránu Ramsey, z malého vápna ale trefil pouze tyč. Dorážku nedokázal Lacazette vtěsnat do odkryté brány.

V 75. minutě sice hosté vsítili branku, Mustafi ale hlavičkoval z ofsajdu. Diváci se gólu nakonec nedočkali, přestože v průběhu druhé půle přišly na hřiště dvě největší ofenzivní hvězdy svých týmů - domácí Hazard a Sánchez v dresu Arsenalu.

Aktivitu domácích navíc krátce před koncem přibrzdilo vyloučení Davida Luize, jenž nevybíravým šlapákem zajel do Kolašinace. Hráči Chelsea tak dostali už třetí červenou kartu v úvodních pěti kolech Premier League, což je stejný počet jako v předchozích 73 zápasech.

„Bylo to kvalitní, otevřené utkání, ve kterém se oba týmy snažily vyhrát. Remíza je spravedlivá,“ zhodnotil zápas domácí lodivod Antonio Conte. Okomentoval také vyloučení Davida Luize. „Víte dobře, že se k rozhodčím nevyjadřuji. Nikdy jsem to nedělal a neudělám to ani teď. Máme respekt k rozhodčím, ale je zvláštní končit zápas proti Arsenalu potřetí v řadě v oslabení.“

Arsenal udržel čisté konto na Stamford Bridge poprvé od roku 2005, zároveň však poprvé v éře Arséna Wengera nedokázal v úvodních třech venkovních zápasech sezony skórovat. Hráči Chelsea zase poprvé pod vedením Antonia Conteho nevstřelili gól na domácím stadionu.

„Dnes to bylo o charakteru, museli jsme odčinit poslední venkovní utkání,“ připomněl hostující kouč Arsene Wenger debakl 0:4 na hřišti Liverpoolu. „Když hrajete 55 zápasů za sezonu, tak přijdou slabší chvíle. Přesto jsme byli pod palbou kritiky a jsem rád, že jsme na ni odpověděli kvalitním výkonem přímo na hřišti. Dnes jsme byli blízko vítězství.“

Wayne Rooney se poprvé od letního návratu do Evertonu postavil proti svému dlouholetému zaměstnavateli. Na hrotu útoku ho v Manchesteru nahradil Romelu Lukaku, jenž přišel právě z liverpoolského celku, souboj vyhlášených kanonýrů ale nakonec rozhodl obránce.

Už ve čtvrté minutě se opřel do skákajícího míče z voleje Antonio Valencia, na jehož dělovku byl Pickford krátký. Ekvádorský obránce se stal už sedmým střelcem týmu v sezoně.

Hráči Evertonu nedokázali v dalším průběhu gólově zareagovat a jen potvrdili své střelecké trápení z úvodu ročníku. Ve čtyřech zápasech vyslali jen sedm střel mezi tři tyče, z čehož vytěžili pouhé dvě branky.

United nejenže udrželi čisté konto, ale v poslední desetiminutovce nasázeli soupeři ještě další tři góly. Nejprve v 84. minutě využil chyby v rozehrávce Mchitarjan, v 90. minutě přidal třetí gól Lukaku a v nastavení zpečetil skóre z penalty Martial.



Výsledky 5. kola: Chelsea - Arsenal 0:0, Manchester United - Everton 4:0 (4. Valencia, 84. Mchitarjan, 89. Lukaku, 90.+2 Martial).