Chyboval Čech i jiní. Nemám pro to rozumné vysvětlení, zlobil se Wenger

Arsenal sice nad outsiderem vedl, ale téměř ihned po gólu Nacha Monreala ze 33. minuty inkasoval vyrovnávací gól na 1:1.

„To byl zlomový moment utkání. Nemám pro to rozumné vysvětlení, nebyli jsme přesvědčiví ani v útoku, ani v obraně,“ řekl Wenger.

Jeho svěřencům se zápas pětadvacátého kola anglické ligy vůbec nepovedl, což podtrhlo zaváhání Petra Čecha z jedenašedesáté minuty. Bývalý reprezentační gólman nezvládl odkop malé domů a namazal na druhý gól domácímu Jordanu Ayewovi.

Jeho trefě předcházela další chyba – obránce Monreal totiž nepochopitelně pustil balon do autu, ač mohl hrát. „To mě rozčílilo, protože to vůbec nemusel udělat. Měli jsme míč a mohli jsme kombinovat,“ nechápal Wenger.

„Přestože chyby k fotbalu patří, vždy od sebe očekávám stoprocentní výkon. Nemám radost z chyby, kterou jsem teď udělal. Zítra zpátky do práce,“ uvedl Čech po zápase na twitteru. Ze zmíněných jedenácti chyb Arsenalu nesou hned čtyři jeho podpis.

Arsenal vyhrál jediný z posledních pěti ligových zápasů. Je až šestý, osm bodů od čtvrté příčky, která zaručuje kvalifikaci do Ligy mistrů. Od pátého Tottenhamu, který má večerní utkání s Manchesterem United k dobru, dělí Čecha a spol. tři body.

Na hřišti soupeře navíc Arsenal naposledy zvítězil před měsícem.

„Jsme si vědomi našeho postavení v tabulce, které není dobré, a je to kvůli našim výkonům venku. Doma jsme silní a získáváme body, ale venku se nám to z nějakého důvodu nedaří. Není to jednou nebo dvakrát, opakuje se to celý rok. Snažíme se přijít na to, proč tomu tak je, ale zatím se nám to nedaří,“ přemítal Čech, který dál marně čeká na jubilejní dvousté čisté konto v anglické lize.

Od poslední nuly, kterou český brankář vychytal 16. prosince doma s Newcastlem, uplynulo už sedm utkání. Další šanci má v sobotu proti Evertonu.