Reklama na Premier League. City už znovu neprohraje, myslí si Klopp

Fotbal

Dalších 7 fotografií v galerii Trenéři Jürgen Klopp (Liverpool) a Pep Guardiola (Manchester City) před utkáním anglické ligy. | foto: AP

dnes 7:58

Reklama na fotbal, ofenzivní podívaná se sedmi góly. A také první ligový zápas v sezoně, který Manchester City prohrál. „Byl to historický duel, o kterém budete mluvit dvacet let, protože to vypadá, že City další utkání v tomto roce neztratí,“ myslí si Jürgen Klopp, trenér vítězného Liverpoolu.

„Jsou silní, skutečně dobří, ale myslím, že jsme si zasloužili vyhrát,“ pravil Klopp po triumfu 4:3. „Byla radost se na to dívat. Oba týmy nechaly na hřišti naprosto všechno, snažily se hrát fotbal bez mnoha tvrdých zákroků. Pěkná reklama na Premier League,“ podotkl. „První zápas v září na jejich hřišti byl podobný, než jsme dostali červenou kartu,“ vzpomněl si Klopp na podzimní duel, v kterém Manchester City deklasoval jeho svěřence 5:0. Tentokrát fotbalisté Liverpoolu dohrávali zápas v plném počtu a od deváté minuty vedli zásluhou Alexe Oxlade-Chamberlaina. V závěru první půle však díky zaváhání brankáře Lorise Kariuse vyrovnal na 1:1 Leroy Sané. A suverénní ligový lídr se ve druhém dějství nadechoval k dalšímu vítězství. „Na začátku druhého poločasu jsme byli jasně lepší,“ uvedl trenér manchesterského týmu Pep Guardiola. „Prvních patnáct nebo dvacet minut po přestávce jsme měli zápas ve svých rukou.“ Jenže pak fotbalisté City vyrobili několik hrubek v defenzivě, které domácí Liverpool potrestal. Mezi 59. a 68. minutou skóroval hned třikrát! Prosadilo se útočné komando Roberto Firmino, Sadio Mané a Mohamed Salah. „Po druhé brance jsme se nedokázali oklepat,“ mrzelo Guardiolu. Naopak jeho protějšku Kloppovi vyšla sázka na útok. Nechtěl proti City hrát defenzivně, jako to v probíhající sezoně neúspěšně zkoušel třeba Manchester United pod vedením Josého Mourinha. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii „Nemáte jinou možnost. Jsme Liverpool a nechceme hrát tak, že zalezeme do našeho vápna a budeme doufat, že se nic nestane. Museli jsme být stateční a hrát fotbal. Náš presink v druhém poločase byl prvotřídní,“ pochválil své svěřence Klopp. Německého trenéra potěšilo, že si aktuálně třetí tým anglické ligy poradil i bez Philippeho Coutinha, který nedávno odešel do Barcelony za 160 milionů eur a stal se druhým nejdražším hráčem v historii. „Pro nás je samozřejmě velmi důležité ukázat, že můžeme hrát i bez něj, a to se nám povedlo. Je to důležité poselství,“ doplnil. Kouč Guardiola pogratuloval Liverpoolu k vítězství, avšak ze ztráty neporazitelnosti, kterou Manchester City od pátého dubna loňského roku natáhl v Premier League na třicet zápasů, vědu nedělal. „Vyhrál jsem mnoho titulů. Vždy jsme ztratili body a prohráli zápasy. To je normální.“ A byť má lídr na čele tabulky patnáctibodový náskok, Guardiola zůstává klidný a odmítá předčasnou euforii. „Zbývá stále hodně těžkých zápasů. Musíme být soustředění, pak si naši pozici udržíme. V posledních několika měsících jste na každé tiskové konferenci říkali, že je Premier League rozhodnutá. Já vždy tvrdil, že ne,“ dodal trenér Manchesteru City směrem k novinářům.