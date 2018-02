V prosinci a v lednu jako dřív, v únoru klid. Anglie zvažuje zimní pauzu

Změny jízdního řádu fotbalové anglické ligy diskutuje vedení Premier League se zástupci tří zbylých profesionálních soutěží na ostrovech a samozřejmě také s tamní fotbalovou asociací (The FA).

Případné změny by nastaly od sezony 2019/20, kdy začne platit nová televizní smlouva. Termín definitivního verdiktu je dosud neznámý.

Plán zní, že každý tým anglické ligy bude mít na začátku února alespoň třináct volných dnů. Ale pozor: fanoušci, lační po atraktivních fotbalových zápasech, pauzu téměř nezaregistrují.

Jedno z únorových kol Premier League totiž bude rozděleno do dvou týdnů. O prvním víkendu se z něj odehraje pět zápasů, dalších pět připadne na další týden.

„Takhle by to možná šlo, ale jistý si tím nejsem. K zimní pauze v anglické lize jsem skeptický,“ přiznává Mauricio Pochettino, trenér Tottenhamu.

Proč se anglická liga nezastaví na dva týdny úplně, je zřejmé. Televize, vlastníci vysílacích práv, by přišly o svůj nejlepší produkt. A to je vzhledem k faktu, že do tamního fotbalu a klubů pumpují obrovské částky, utopie.

Vždyť i díky tučným televizním smlouvám je mezi nejlépe vydělávajícími kluby světa deset anglických, včetně průměrného West Hamu či Southamptonu.

Ale zpátky k avizované zimní pauze. „Anglie ji potřebuje. Hrát každý druhý den není normální, hráče tím zabíjíme,“ tvrdil na začátku roku například Pep Guardiola, kouč Manchesteru City.

Na ostrovech je to zvlášť v posledních letech živé téma.

Ozývají se hlasy, že právě kvůli napěchovanému programu anglické kluby v posledních sezonách byly nevýrazné v Lize mistrů. A opakovaně pak selhávají i na světových či evropských šampionátech.

Přesto: Zrušit tradiční vánoční zápasy? Nehrát 26. prosince na tzv. Boxing Day? Nemyslitelné.

„Brečel bych,“ připouští Arséne Wenger, který se s ostrovním prostředím během více než dvaceti let sžil. A přidává se i trenér konkurenčního Tottenhamu Pochettino.

„Hrát o Vánocích a na přelomu roku je to nejkrásnější na anglickém fotbale. Je to kulturní záležitost, nepřenositelná a specifická. Nebo si dovedete představit, že byste ve Španělsku hráli v téhle době? To by se fanouškům nelíbilo,“ dodal Pochettino.

S případným zavedením zimní přestávky v Premier League by musely nastat i další změny v anglických soutěžích. Osmifinále FA Cupu, jenž se koná většinou během února, by se hrálo vždy v týdnu a bez odvet, nižších soutěží by se změny nedotkly.

V nejvyšších ligách napříč Evropou se hraje nepřetržitě ještě v Izraeli, Řecku, Severním Irsku a Walesu. Ostatní soutěže se během prosince či ledna na určitou dobu zastaví.

Anglie by se k nim mohla připojit, byť netradičně až v průběhu února.