Manchesteru City se zranila letní posila Mendy, zřejmě na dlouho

Třiadvacetiletého levého obránce, za něhož klub před sezonou zaplatil Monaku 52 milionů liber, poslal na vyšetření ke specialistovi do Barcelony.

Francouzský reprezentant se zranil v sobotním ligovém zápase s Crystal Palace. Guardiola očekává, že pauza bude podobná jako u záložníka Ilkaye Gündogana, který se nedávno vrátil do sestavy City po devíti měsících. „Myslím, že to bude na dlouho,“ řekl trenér k Mendyho stavu po úterní výhře 2:0 nad Šachtarem Doněck v Lize mistrů.

Proti Šachtaru hrál na Mendyho místě Fabian Delph. „Další alternativy jsou Danilo, Fernandinho nebo Zinčenko. Uvidíme, jak dopadne u doktora. Bojím se, že to bude vážnější, než to vypadá. Pro styl, jak chceme hrát, je to jedinečný hráč,“ litoval Guardiola.