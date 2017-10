Ashley, vypadni! Nenáviděný majitel prodává Newcastle, jásá i Shearer

„Až to prodá, tak teprve uvěřím,“ skepticky podotkl Norman Watson, předseda klubové fanouškovské organizace. „Informace o obchodech se většinou drží pod pokličkou dokud k prodeji nedojde, tudíž mi toto jednání přijde velmi zvláštní.“

Třiapadesátiletý miliardář a sportovní podnikatel Ashley vlastní Newcastle od května 2007. Tamní milovníky fotbalu si znepřátelil velmi záhy – v září o rok později už se proti němu zvedla vlna protestů. Po sporech s ním totiž po pouhých osmi měsících ve funkci rezignoval oblíbený trenér Kevin Keegan.

Bývalý hráč Newcastlu v osmdesátých a jeho kouč v devadesátých letech se tenkrát do fotbalového prostředí vrátil po tříleté pauze.

Fanoušci bouřili a Ashley zařadil zpátečku – chtěl se klubu co nejrychleji zbavit. O Vánocích 2008 si svůj záměr rozmyslel, na lavičku předtím dosadil Joe Kinneara, o němž prohlásil, že „je rozhodně lepší než Fabio Capello, je to můj hrdina. Na konci sezony budeme slavit postup do Evropy!“

Tahle vize nevyšla ani trošku, Newcastle sestoupil z Premier League. A tak Ashley znovu prohlásil: prodávám. O pět měsíců později ale znovu vycouval.

Proto onen skepticismus v řadách příznivců – neoblíbený majitel totiž hodně mění rozhodnutí. O příliš častých výměnách trenérů byla řeč, sedm z deseti nevydrželo na lavičce víc než 28 zápasů. Světlou výjimkou byl Alan Pardew, jenž tým v sezoně 2011/12 dovedl na páté místo v lize a odkoučoval 155 utkání.

Fanoušci ho nikdy nepřijali

Ashley nemá moc zastánců, Během zápasů bývají k vidění transparenty s heslem „Ashley, vypadni!“. Docházelo též k bojkotům a protestům.

„Za deset let ho fanoušci nikdy ani trochu nepřijali,“ myslí si Chris Waddle, bývalý útočník Newcastlu. „Nedokázal jim třeba prostřednictvím médií sdělit, jaké jsou cíle, kam ten klub směřuje.“

Nepopulární majitel si nepomohl ani přejmenováním stadionu v roce 2011. Ze St. James’ Parku se kvůli „komerční neatraktivitě“ stala Sports Direct Arena podle Ashleyho firmy.

„Za celou dekádu pro něj byla nejdůležitější propagace jeho vlastního byznysu,“ míní novinář Timesů Henry Winter. Písmenka z tradičního názvu musela zmizet, ačkoliv se je několik fandů sprejem pokoušelo „vrátit“ zpátky.

To se povedlo až společnosti Wonga.com, která se před pěti lety stala hlavním sponzorem Newcastlu a dala stadionu původní jméno.

Ashley v květnu 2015 uvedl, že klub neprodá, dokud nevyhraje nějakou trofej. O rok později – krátce před sestupem – veřejně litoval, že Newcastle vůbec koupil.

Nyní se zdá, že je prodeji nejblíž za dobu jeho desetileté vlády. Zájem má údajně podnikatelka Amanda Staveley, která se nedávno objevila na zápase Newcastlu s Liverpoolem. „Signalizuje to, že má takové úmysly,“ vytušil reportér BBC Ian Dennis.

„Dychtivě očekáváme pozitivní vývoj,“ doufají lidé za kampaní AshleyOut.com. Radostným tweetem se přidal také legendární Alan Shearer.