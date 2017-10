Trenéři-kamarádi. Jeden druhému svědčil na svatbě, teď se utkají v Anglii

Prvně jeden na druhého narazili začátkem devadesátých let, dva mladí němečtí fotbalisté se potkali ve druholigové Mohuči. „Ani nevím, čí to byl nápad, ale jednou jsme se ocitli spolu na pokoji. A tam začalo přátelství na celý život,“ vzpomínal Klopp v rozhovoru se Sky Sports.

Nepřekvapí, že prvním, kdo Wagnerovi minulý týden gratuloval k vítězství 2:1 nad Manchesterem United, byl právě Klopp.

„Spíš než kamarád je členem rodiny,“ říká o něm Wagner. Jak je mimofotbalové pouto těchto mužů silné, dokazuje i fakt, že Klopp je kmotrem dcery současného kouče Huddersfieldu – a Wagner byl naopak svému kamarádovi na svatbě za svědka v roce 2004. Tehdy už Klopp trénoval áčko v Mohuči, zatímco Wagnerova hráčská kariéra se pomalu uzavírala.

Klopp & Wagner have some history together 



Here are some of them



Klopp & Wagner were team-mates and room-mates at Mainz in the early 90s pic.twitter.com/OuB7Suf1jo