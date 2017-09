Anglickou ligu čeká fotbalový tahák: Chelsea vyzve Manchester City

Chelsea vs. Manchester City Fakta a zajímavosti Jen Chelsea porazila v loňské sezoně Manchester City doma i venku.



Manchesteru City se na Stamford Bridge, stadionu Chelsea, nedaří. Vyhrál tam jen dva z posledních dvaceti zápasů. Naposledy v květnu 2016, kdy vstřelil hattrick Sergio Agüero.



Jen jednou se v domácím soutěžním utkání pod vedeném trenéra Antonia Conteho stalo, že by Chelsea nedala gól. Bylo to před dvěma týdny proti Arsenalu (0:0).



Manchester City je prvním týmem od roku 1958, který ve třech ligových zápasech po sobě nastřílel pět nebo víc gólů. Napodobil Blackburn Rovers.