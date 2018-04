Anglie má nového mistra. Manchester City slaví po nečekané porážce United

Nenastoupili v nejsilnější sestavě, ale to je neomlouvá. Fotbalisté Arsenalu v lize prohráli pět posledních venkovních zápasů, což se jim více než 33 let nestalo. Naposledy v neděli padli 1:2 v Newcastlu. V aktuální ligové sezoně inkasovali už 45 branek, což je víc než za celý loňský ročník dohromady. Ještě pět gólů a v éře Arséna Wengera to bude rekord. Rekord, o který však v Arsenalu rozhodně nestojí...