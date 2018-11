Geniální Iniesta přiznal, že trpěl depresemi. Spustila je smrt kamaráda

Geniální záložník, fenomenální technik, malý velký fotbalista, jehož schopnosti obdivoval celý svět, se velmi otevřeně rozpovídal pro stanici La Sexta.

Legendární symbol Barcelony i španělské reprezentace v rozhovoru přiznal, že v roce 2009, po veleúspěšné sezoně zakončené tituly z Ligy mistrů, poháru i domácí soutěže, se spustily jeho psychické potíže. Deprese, úzkost.

„Dáte gól v semifinále Ligy mistrů proti Chelsea, soutěž pak i vyhrajete, prožijete neskutečný rok... Pak přijde léto a jste na dně,“ popisoval před kamerami Iniesta, jenž v létě ukončil po dvaadvaceti letech působení v Barceloně a přestoupil do japonského týmu Vissel Kóbe.

„Začnete se cítit špatně, tak nějak podivně a nedá se to nijak vysvětlit. Podle testů je všechno ok, ale vy se dál cítíte zle. Dostanete se do začarovaného kruhu, cítíte prázdnotu... A do toho se Danimu Jarquemu stalo to, co se stalo,“ popisoval Iniesta.

Potíže dnes čtyřiatřicetiletého záložníka se vystupňovaly, když mu náhle zemřel kamarád. Jarque byl kapitánem konkurenčního Espaňolu a bylo mu teprve 26 let, když mu během předsezonní přípravy selhalo srdce.

Tvrdý direkt pro Iniestovu už tak velmi zkroušenou duši.

„Jednoho odpoledne jsem byl opravdu na dně. Volal jsem lékaři a řekl mu, že potřebuju pomoci. Že musíme něco udělat, že se jinak třeba něco stane. Nebyl jsem sám sebou,“ vyprávěl Iniesta. Na reportérovu otázku, zda si chtěl sáhnout na život, odpověděl opatrně.

„Když trpíte depresemi, nejste to vy. Když jste natolik zranitelný, pak je těžké ovládat svůj život,“ uvedl. „Nebylo to tak, že bych to chtěl udělat nebo třeba přemýšlel o tom, že to udělám. Ale nejste sám sebou, cítíte se bídně, a takové rozhodnutí může přijít ve vteřině.“

Iniesta v těžkých časech vyhledal odbornou radu. K barcelonské psycholožce Inmě Puigové docházel pravidelně minimálně o čtvrt hodiny dřív před domluveným sezením. Tolik podporu potřeboval. A pomohla mu - Iniesta se z potíží dokázal dostat, tak jako třeba bývalý obránce Jan Rajnoch.

Jiní fotbalisté takové štěstí neměli. Na podzim 2009 kvůli depresím spáchal sebevraždu německý reprezentační brankář Robert Enke, psychické problémy stály život také explzeňské hráče Františka Rajtorala a Davida Bystroně.