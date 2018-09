Přijeli jsme pro body, říká Ševčenko. Varuje před českými dlouhány

„Tým určitě přijel do Česka pro vítězství, určitě se budeme snažit získat tři body. Budeme se snažit udělat vše, co umíme. Ale jestli to bude remíza, to se taky dá považovat za pozitivní výsledek,“ řekl na tiskové konferenci Ševčenko.

Ukrajinci se ve tříčlenné skupině Ligy B nové soutěže vedle českého celku utkají ještě se Slovenskem. Vítěz postoupí do elitní Ligy A, naopak poslední celek sestoupí do Ligy C. Liga národů je navíc dodatečnou kvalifikací o mistrovství Evropy.

„Všechna tři mužstva jsou zhruba na stejné úrovni. Každý z mančaftů může získat plný počet bodů, všichni mají stejné šance. Jestliže dokážeme předvést to, co umíme a na co máme, věřím, že výsledek pro nás bude pozitivní a budeme bodovat,“ uvedl Ševčenko.

Česko - Ukrajina Liga národů začíná! Sledujte ve čtvrtek od 20.45 online.

V českém kádru je hned osm hráčů pražské Slavie, která nedávno vypadla ve 3. předkole Ligy mistrů s ukrajinským Dynamem Kyjev.

„Sledoval jsem ty zápasy, jsem si vědom, že osm hráčů je v reprezentaci, takže určitě někteří budou v sestavě. Ale nemyslím si, že styl Slavie bude stylem hry reprezentace,“ uvedl Ševčenko.

„Každopádně očekávám, že česká reprezentace bude hrát po křídlech, centry, na tento styl jsme připraveni. Dívali jsme se na spoustu zápasů českého týmu na videu. Jsme si vědomi, že má hodně vysokých hráčů, které používá při standardkách. Takže se je budeme snažit uhlídat,“ dodal jedenačtyřicetiletý nejlepší střelec ukrajinské reprezentační historie.