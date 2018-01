S Ben Chaimem jsem byl nespokojený, teď tvrdě maká, chválí Stramaccioni

dnes 14:06

Při prvním setkání v novém roce trenér Andrea Stramaccioni vítal Tala Ben Chaima jako novou posilu. „Nebyl jsem s ním spokojený a on to ví. Očekávání na něj zůstávají vysoká, bere to jako výzvu a tvrdě pracuje,“ tvrdí kouč sparťanských fotbalistů po úvodní části zimní přípravy.

Fotbalisté Sparty se po týdnu vrátili z kondičního soustředění ve Španělsku. „Byla to intenzivní část přípravy, kde jsme se tým snažili především dobře nastartovat a dodat mu správnou mentalitu," vysvětluje Stramaccioni v rozhovoru pro klubový web. Dobře vstoupil do nového roku i na podzim výrazně kritizovaný Ben Chaim. Stále ještě nejdražší fotbalista české ligy po příchodu z Maccabi Tel-Aviv totálně propadl, nedal žádný gól a od sparťanských fanoušků slýchával narážky. „Teď mu ale na startu povedené přípravy pomáhá i jeho zdravotní stav. Zatímco v létě neabsolvoval kompletní zátěž, teď může pracovat naplno jako ostatní hráči. Ale na celkové hodnocení je ještě brzy," říká Stramaccioni. „Byl jsem k němu upřímný, protože nehrál tak, jak jsem si představoval. Když do Sparty přicházel, očekávání byla vysoká. A vysoká zůstávají dál," doplnil italský trenér. Ve dvou přípravných zápasech proti Táborsku a Tchien-ťinu dal Ben Chaim tři góly. „Obecně jsme na tom dobře. Až na Juliše, který s sebou vleče problémy z minulosti a musí podstoupit řadu detailních vyšetření. Lehčí svalové problémy má ještě Néstor," říká Stramaccioni. Sparta se připravuje na jarní část sezony, ve které bude nahánět druhou příčku v lize, zajišťující alespoň předkolo Ligy mistrů. V současnosti na ni ztrácí z páté pozice čtyři body. „Čeká nás čtrnáct zápasů, což znamená, že nepotřebujeme příliš široký kádr. Chci pracovat s osmnácti nebo devatenácti hráči, pro ostatní bude lepší odejít na hostování," poznamenal. To by se mělo týkat zejména mladíků Václava Drchala, Zinedina Mustedanagiče, Youssoufa Daa, možná i Jiřího Kulhánka. Další odchody Sparta plánuje pouze v případě, že přijdou noví hráči - a to je pravděpodobné. Co nevidět by měl klub potvrdit příchod rumunského záložníka Nicolae Stancia z Anderlechtu, který už je v Praze. Sparta zároveň jedná i s Gaboncem Guélorem Kangou z Crvené zvezdy Bělehrad. Už na začátku ledna se naopak na Letné rozloučili s nepotřebnými Markem Jankem, Jonathanem Biabianym a Lukášem Marečkem, kteří si hledají angažmá. Georges Mandjeck odešel hostovat do Mét.