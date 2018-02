Od Ben Chaima nebo Kadlece chci víc, říká sparťanský kouč Stramaccioni

„Jsem spokojený s tím, jak hrála naše záloha, ukázala dost kreativity, ale chci víc od zkušených útočníků, od hráčů jako Tal Ben Chaim nebo Václav Kadlec. Oba je mám rád, snažím se s nimi pozitivně pracovat, tohle je pozitivní apel. Ale my jsme Sparta, podle toho musí vypadat i výkony,“ prohlásil italský kouč na adresu dvou hráčů, které také v zápase ze hřiště jako jediné stáhl.

Ben Chaima jste v pozápasových hodnoceních během sezony podobně zmiňoval už vícekrát. To pro něj není nejlepší vizitkou.

Nechci mluvit jen o něm, o Václavu Kadlecovi je možné hovořit obdobně. Uznávám, že zrovna těmto hráčům tolik nevyhovoval stav hřiště, ale to pro ně zároveň není omluvou. Je potřeba, aby ukázali víc, jistě to od nich očekávají i fanoušci. Musí být lídry, brát zodpovědnost na sebe.

O jediný gól se při svém prvním ligovém startu postaral Václav Drchal. Proč jste na hrot útoku nasadil právě jeho?

Má za sebou povedenou přípravu, velmi tvrdě na sobě pracuje. I když jsme ze zdravotních důvodů byli bez Juliše a Lafaty, chtěli jsme nastoupit s vyloženým hroťákem, s Ben Chaimem a Václavem Kadlecem na krajích jsme měli na hřišti vlastně tři útočníky. Václav Drchal je velkým příslibem pro budoucnost Sparty. Má za sebou velmi dobrý debut, necháme jej v klidu pracovat a nebudeme na něj vyvíjet žádný tlak.

Oproti domácí výhře nad Libercem jste také místo třicátníka Mavuby na pozici štítového záložníka nasadil jedenadvacetiletého Jiřího Kulhánka. Jak se vám osvědčil?

Je to velmi zajímavý mladý hráč. Mavuba je samozřejmě zkušenější, ale je výhodou, že můžeme volit mezi dvěma typy hráčů. Kulhánek zahrál dobrý zápas, některé míče se mu sice nepovedly, ale bylo to i vinou stavu hřiště.

Berete remízu na hřišti Slovácka jako ztrátu?

Jsme Sparta, kdykoliv nevyhrajeme, nejsme spokojení. Navíc jsme vedli, takže jsme body ztratili.

Proč jste náskok neudrželi?

Hráli jsme dobře do stavu 1:0, ovládali jsme hru, měli jsme šance, Zahustel trefil břevno. Po našem gólu nám ale Slovácko dělalo deset patnáct minut obrovské problémy. Je potřeba, abychom dokázali mnohem lépe reagovat na to, když se soupeř zlepší. Máme na to dost zkušené hráče.

I minule s Libercem jste přestali hrát ve chvíli, kdy jste vstřelili vedoucí gól. Čím to je?

Taky jste viděli, že jsem pak byl na lavičce velmi rozzlobený. Zhoršil se výkon hráčů, kteří předtím hráli velmi dobře. Nevím, jestli je problém v jejich osobnostech, charakteru, ale můj názor je, že nejdůležitější hráči musí být lídry trochu víc, musí přebírat zodpovědnost. Záloha hrála dobře, ovládala prostor a nabízela útočníkům dost kreativity. Kromě Drchala, který zahrál velice dobře, potřebujeme od ostatních víc.