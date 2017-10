Stramaccioni: Nejhorší poločas pod mým vedením. Musíme otočit list

„Odehráli jsme nejhorší první poločas pod mým vedením,“ zlobil se italský kouč poté, co Sparta remizovala 2:2 v prodloužení a pak prohrála na penalty. „Nedělali jsme nic, co jako tým máme dělat. Bylo to velmi špatné a byl jsem dokonce připravený udělat dvě střídání už během první půle. Tahle soutěž pro nás byla hodně důležitá, ale nepřistoupili jsme k tomu v prvním poločase dobře.“



Proč? Kde vidíte příčinu?

V kabině jsem byl v poločase hodně naštvaný, protože dost hráčů hrálo pod své možnosti. V záloze nám dělal Baník hodně problémů a když tři, čtyři nebo pět hráčů hraje pod svou úrovní, máte problém. Nikdy se mi ještě nestalo, že bych chtěl střídat dva hráče už během prvního poločasu... Přitom jsem si jistý, že to nikdo nepodcenil. Ale hráli jsme o dost hůř než umíme.

Proč jste na několika postech měnil sestavu po vítězném zápase v Jablonci? Záloha byla jiná na třech místech...

V osmi dnech hrajeme tři zápasy, takže jsme to chtěli trochu proměnit. Je fakt, že jsme měli v záloze problém, nehráli jsme tak, jako obvykle. V prvním poločase jsme si nevytvořili téměř nic, jen jeden centr od Ben Chaima na Šurala.

Snad jediné pozitivum pro vás - poprvé se v soutěžním zápase trefil Marc Janko, který dostal šanci po dlouhé době. Jak vidíte jeho budoucnost?

Marc dobře trénoval, poslední tři týdny do toho dává opravdu hodně. Navíc nemáme kvůli zranění Kadlece a Juliše, takže jsem chtěl útočníka na lavičce. Ukázal, že je v dobré kondici a může nám pomoct. Vím, že ve Spartě nezačal dobře, ale mluvil jsem s ním a vím, že po zranění už tvrdě pracuje. Není důvod ho přehlížet, pokud bude hrát dobře.

Nakonec zápas dospěl do penalt. Jednu z nich nedal náhradník Néstor, který měl v závěru zápasu zdravotní potíže - nebyla chyba, že šel kopat?

Měli jsme pět jasně daných exekutorů, jen jsem musel rozhodnout, kdo půjde první, druhý, třetí... Néstor byl prostě jedním z těch pěti a řekl mi, že půjde kopat. Dokonce chtěl jít první, byl v pořádku. Nebudu obviňovat hráče, kteří nedali, to se může stát každému.

Hráči vás ale už několikrát zklamali. Máte sílu pokračovat?

Před třemi dny chtěl každý z nich za Spartu zemřít, povedlo se nám po dlouhé době vyhrát v Jablonci... Proto mě teď nezklamali natolik, abych měl pocit, že to mám vzdát.

Jenže v lize máte jen mizivou šanci na titul a pohár měl být novým cílem.

Ano, po zápase s Plzní jsme si dali za cíl získat pohár a dostat se do předkola Ligy mistrů. To byl plán. Teď jsme ztratili jeden důležitý cíl a nikdo z nás se neschovává.

Dobrá, jak tedy vnímáte svou pozici?

Nejsem šťastný, že jsme vypadli z poháru, to asi cítíme všichni stejně. Ale musíme se s tím teď vyrovnat. Máme hodně problémů, to je realita, ale nevzdáváme se. Musíme se stoprocentně soustředit na ligu, kde ztrácíme čtyři body na druhé místo. Za tři dny hrajeme s Baníkem znovu, takže musíme rychle otočit list. Tak to ve sportu chodí, nesmíme se položit.

Předpokládáte tedy, že vám vedení bude ještě dál věřit, že Spartu dokážete z krize vyvést?

Cítím, že lidé z vedení pořád věří v plán, který tady nastartovali. Ale to je jen můj dojem, nemůžu samozřejmě mluvit za ně.