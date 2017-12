Stramaccioni uznal chyby: První půlrok v Česku mě hodně naučil

Nebo ne? Ukáže se zřejmě už brzy. Sparťanské vedení avizovalo, že teprve až skončí podzimní část, podrobně si ji vyhodnotí. I sám Stramaccioni má za úkol vypracovat analýzu své dosavadní práce, která navzdory nedělnímu vítězství zatím Spartě moc úspěchů nepřinesla.

Cítíte se po výhře bezpečněji?

Prožili jsme čtyři těžké měsíce: klub, noví hráči i já. Ale víte, že se vždycky soustředím jen na fotbal a na to abych vylepšil naši hru. Teď jsme čtyři body od kvalifikace Ligy mistrů, není to dobré, ale je pro nás důležité, že máme šanci se na druhé místo dostat.

Dala vám první půlsezona v české lize návod, jak pracovat s týmem s výhledem na jaro?

Jsem upřímný a říkám, že jsem se hodně naučil. Neuměl jsem si představit, jak bude vaše liga těžká. Je to dobrá soutěž, jiná než Serie A nebo jiné ligy. Ano, udělal jsem chyby, ale i díky nim se můžete dost naučit a zlepšit. Teď už to prostředí znám lépe. Mrzí mě výsledek v Olomouci, mohli jsme se dostat na správnou cestu, k tomu teď musíme využít zimu. Máme tu 28 hráčů, to je opravdu hodně těžké pro trenéra i hráče. Nehrajeme poháry, takže šest, sedm nebo osm dobrých hráčů, třeba i reprezentantů, zůstává mimo hru. Víme to a v zimě právě tohle bude cíl - zúžit soupisku.

O kolik hráčů se bude zužovat a co bude klíčem? A kolik hráčů naopak přivedete?

S hráči jsem vesměs spokojený, ale musíme tým zúžit. Samozřejmě, že když odejdou třeba čtyři záložníci, musíte dva nové přivést. Musím ale všem hráčům poděkovat, jak zvládali to nedostatečné vytížení. Třeba Plavšič byl dlouho mimo hru. Já jsem ho chtěl ve Spartě, nejdřív hrál, pak měl hodně zranění a nakonec nedostal moc prostoru i kvůli tomu, že je nás hodně. Máme tu přetlak a já i klub to budeme muset řešit.

Dobře, co bude tedy při případných odchodech rozhodovat? Věk, plat, něco jiného?

Bude to technické rozhodnutí, důležité pro budoucnost. Mladí hráči by měli buď mít šanci hrát, nebo jít jinam, kde získají zkušenosti. Šance hrát znamená buď být na hřišti, nebo aspoň připravený na lavičce. Kdyby se to nemělo dít, je lepší jít na hostování. Takže nehraje roli jen cena nebo věk, ale celková perspektiva.

Jakou perspektivu má Tal Ben Chaim, rekordní letní nákup, který zatím vůbec nepřesvědčil? Je možné, že by odešel?

Nemyslím si. Tal je hráč, který byl mimo dva nebo tři měsíce, měl dvě zranění. Podle mě s ním Sparta musí pracovat. Když přijde nabídka, nic se nedá vyloučit, ale je to hráč, za kterého Sparta utratila velké peníze a on zatím neměl tolik možností ukázat své kvality.

Hledáte hráče na pozici tvůrce hry, zatím marně. Tenhle post se nebudete snažit posílit?

Chceme hrát s desítkou za útočníkem, ale často to zkoušíme i se dvěma klasickými středními záložníky. Je pravda, že mimo Rosického nám klasická desítka chybí. Frýdek to není, Sáček taky ne, ani Plavšič, nejblíž tomu má Néstor, ale jemu se líp hraje z pravé strany. Ale můžeme hrát i se dvěma „osmičkami“ typu Sáčka nebo Mavuby.

Zpět k zápasu: zažil jste premiéru videa v české lize. Jaký na tuhle novinku máte názor?

V Itálii je video první sezonu a zatím všechno funguje dobře. Víte, fotbal je byznys a je o něj velký zájem, takže je dobře, když rozhodčí dostanou pomoc. Dneska jsme se bavili i se čtvrtým rozhodčím, který si to taky pochvaloval. Pro mě je jediným problém timing: kolikrát se video může použít, aby se tím hra moc nezdržovala. Rozhodčí by jej měl používat, jen pokud si není jistý. Měl by mít poslední slovo. Dívat se a rozhodovat.

Znovu jste musel vnímat negativní reakce fanoušků - jako celý podzim. Tentokrát vám dokonce věnovali obří transparent v podobě letenky do Říma. Nezalitoval jste v určitých chvílích, že jste šel do Sparty?

Nevnímal jsem to jen během podzimu, ale už od léta. Konkrétně od druhého zápasu proti Bohemians. Ale to je moje práce. Co říkají fanoušci, to je jejich věc, já se s tím musím umět vyrovnat.