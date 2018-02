Stramaccioniho potěšil úvod a tři body. Druhá půle se mi nelíbila, řekl

Nakonec přidali druhý gól až v nastaveném čase z penalty - trefil se Kanga, který tak oslavil premiérovou trefu, stejně jako Stanciu, další nová posila. Z jejich gólů mohl mít Stramaccioni radost, ale dobře věděl, že výkon zdaleka nebyl dokonalý.

„Byl to typický první zápas po delší herní pauze. Velmi dobře jsme začali, hráli jsme tak, jak jsme chtěli. Stejně jako na začátku druhé půle. Ale nelíbilo se mi, jak jsme odehráli značnou část druhého poločasu,“ hodnotil zápas sparťanský kouč. „Na tom musíme zapracovat, hrát déle náš způsob hry.“

Opakovaně jste si stěžoval, že když se dostanete do vedení, nedokážete přidat druhý či třetí gól. Ani tentokrát se to dlouho nepovedlo...

Máte pravdu. Měli jsme to těžší proto, že Slovan hrál dlouhé míče, proto jsem poslal do hry ofenzivnější hráče, Plavšiče a Lafatu. Nechtěl jsem, abychom lpěli na stavu 1:0. Další gól jsme dali až v závěru, musíme se v tom zlepšit.

První poločas jste zvládli slušně. Proč šel ve druhém výkon dolů?

Můj názor je ten, že jsme ztratili podporu od krajních hráčů. V prvním poločase hráli krajní obránci i záložníci velmi dobře. Kanga, Mavuba a Stanciu drželi míč ve středu, ale potřebují podporu z krajů. Ta ve druhé půli chyběla. Poslal jsem Kadlece na stranu, přišel Plavšič, ale druhý gól ze hry jsme nedali.

Nedocházely některým hráčům ve druhé půli síly?

Když hrajete první mistrovské utkání po takové době, je důležité chytit správný rytmus. A hlavně, náš tým není sestavený na to, aby bránil, je ofenzivnější. Máme kvalitní hráče, kteří mohou určovat ráz hry. Když tolik nedržíme míč, může to být problém. Proto nesmíme přestat kontrolovat hru za žádného stavu.

Stanciu a Kanga vás premiérovými góly potěšili?

Samozřejmě je to pro oba dobře. Oni představují styl, jakým chceme hrát. Ale i pro ně to byl typický první zápas. Potřebují víc času, občas jsme třeba pokazili některá přečíslení. Můžu říct, že jsem spokojený, ale byl to první zápas a určitě se mohou ještě zlepšovat.

Byl Kanga určený na penaltu? Vypadalo to, že se dohaduje s Lafatou, kdo ji bude zahrávat.

Z hráčů základní sestavy ano, ale když přišel Lafata, platilo, že by měl kopat on. Asi to byla jejich společná dohoda, ale Lafi je pro nás na penalty číslo jedna.

Jak moc jsou tři body na startu jara důležité?

Je to pro nás vítězství proti týmu, se kterým přímo bojujeme o přední umístění, což je vždycky velmi důležité. Jsme bod za Slavií a dva za Olomoucí, to je dobrý výsledek. Ale musíme se soustředit na to, co nám nevyšlo, napravit to a dívat se dopředu: dobře se připravit na zápas se Slováckem.