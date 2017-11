Vyprosili si Lafatu diváci? Z tribun si radit nenechám, řekl kouč Sparty

Ten Sparta vyhrála po upracovaném výkonu 1:0, ale po utkání se jako první řešil právě moment ze závěrečné čtvrthodiny. Lafata od lavičky fanouškům nejdřív gestem poděkoval, a za chvíli už slyšel jejich aplaus, když vbíhal na hřiště místo Martina Frýdka.

Že by Stramaccioni dal na diváky? Poslechl hlas lidu?

„Ne, ne. Můžete se Davida zeptat, že jsem ho poslal rozcvičovat ještě předtím než lidé začali skandovat,“ vysvětloval italský trenér po utkání s lehkým úsměvem na tváři. „Hodně lidí mi dává rady, ale kdybych se začal rozhodovat podle přání tribun, byl by to problém.“

S kým tedy jeho nasazování konzultujete? S vedením?

Ano, je pravda, že po zápase s Plzní jsme měli sezení, kde jsme usoudili, že musíme začít pracovat na budoucnosti Sparty s novou generací hráčů. Každý tady Lafiho miluje a já ho taky mám rád, což můžu doložit fakty - vždyť až do utkání s Plzní hrál prakticky každý zápas. Ale rozumím klubu, že Lafi u nás nebude věčně, proto pracujeme s Pepou Šuralem. David to ví. Generální ředitel Adam Kotalík s ním měl sezení, já taky, vysvětlil jsem mu náš plán.

V čem spočívá?

Řekl jsem mu, že mi i tak v určitých zápasech, hlavně doma, může pomoct. On sám už řekl, že zřejmě hraje poslední sezonu ve Spartě, takže musíme koukat na budoucnost. Do zápasu s Plzní hrál všechno kromě poháru ve Znojmě, já jsem se pak rozhodl koukat na budoucnost. Potřebujeme najít i jiné číslo devět.

Od fanoušků asi cítíte, že Lafatu mají rádi, zatímco některé letní posily jim k srdci nepřirostly. Jak to vnímáte?

Jsme profesionálové. Jediná cesta, jak vybudovat budoucnost Sparty, jsou výsledky. Ve Zlíně jsme ztratili, ale ze čtyř posledních zápasů máme deset bodů. A teď hrajeme v Olomouci, což bude důležité utkání. V zimě pak bude čas si sednout a probrat další kroky. Je nás tu moc, vždyť dnes bylo osm hráčů mimo nominaci. Budeme muset zúžit tým a dát šanci mladším, na kterých chceme stavět: Kadlec, Sáček, Štetina, Dúbravka, Šural... To je plán. Pracujeme na tom, věřím, že se můžeme zlepšovat.

Po minulém domácím utkání jste říkal, že se vám v záloze rýsuje osa Sáček, Rosický, Mandjeck. Tentokrát ale nikdo z nich do zápasu nezasáhl, proč?

Rád bych měl Rosického na každý zápas, ale tentokrát nebyl k dispozici, stejně jako Sáček, který se teprve ve čtvrtek vrátil z reprezentačního srazu. Je zvláštní, že se hraje v pátek, tak brzy po zápasech národního týmu. A Mandjeck? To bylo taktické rozhodnutí, teď hrajeme s Mavubou. On je naše číslo šest.

Jak hodnotíte výsledek a výkon? Diváci pískali, zápas se jim asi moc nelíbil...

Bylo důležité vyhrát. Byl jsem naštvaný na konci první půle, protože jsme mohli vést 2:0, ale neproměnili jsme šance a víme, co se nám stalo ve Zlíně. Můžeme být lepší, ale musíme dávat góly a proměňovat šance. A pak - není to výmluva, ale každý vidí, že hřiště na Letné teď není v pořádku. Je těžší na něm hrát tak, jak chceme. Takže jsme rádi za výhru, ale skóre mělo být vyšší.

Jak vás těší, že Václav Kadlec se po zranění vrátil a hned rozhodl? A proč dostal pásku?

Předvedl dobrý výkon, bohužel při gólu ho brankář trefil a on si obnovil ránu na noze. Jiný by asi odstoupil, on chtěl hrát dál, toho si vážím. Je pro nás důležitý, protože je to falešné křídlo, může hodně pomoct útočníkovi. Samozřejmě jsem se radil s českými kolegy v realizačním týmu, komu pásku dáme. Po Lafatovi, Rosickém a Bičíkovi je jedním z respektovaných hráčů. Zasloužil si pásku víc než třeba Pepa Šural, který je tu dva roky. On tady hraje v součtu déle.

Proč se do nominace nedostal Tal Ben Chaim?

Po svalových problémech z utkání proti Baníku byl jen na třech čtyřech trénincích. A jedna z největších chyb, kterou jsme udělali v létě, bylo, že jsme ho postavili, i když nebyl úplně připravený. Teď jsme to nechtěli udělat znovu, takže z preventivních důvodů dostal víc času na zotavení.

A jaké šance na základní sestavu má uzdravený stoper Semih Kaya?

Základní sestava se tvoří na hřišti a Hovorka se Štetinou si na základě výkonů zaslouží hrát, nechci tedy do sestavy sahat. Semih bude připravený zaskočit v případě potřeby.

Minimálně do soboty jste se bodově dotáhli na Slavii. Může to být motivační prvek? Můžete tím Slavii znervóznit?

To nevím. Upřímně, já Slavii neřeším. Pro nás bylo důležité vyhrát, z posledních čtyř zápasů máme tři výhry a jednu remízu zaviněnou inkasovaným gólem v poslední minutě. Teď je pro nás důležitá Olomouc, je druhá, takže to bude hodně důležitý zápas. Myslíme jen na něj.