Pirlo se po sezoně v New Yorku rozloučí s fotbalovou kariérou

Pirlo působí v Americe od roku 2015, kdy odešel z Juventusu, s kterým vyhrál čtyřikrát italskou ligu. Předtím dokázal s AC Milán dvakrát ovládnout Serii A i Ligu mistrů.

Letos ho trápily zdravotní potíže, kvůli kterým odehrál v MLS jen 15 zápasů. „Přišel ten správný čas. Poznáte, kdy ta chvíle nastane. Máte zdravotní problémy a nemůžete trénovat, jak si představujete, protože pořád něco máte. Je načase přenechat místo mladším,“ řekl Pirlo listu Gazzetta dello Sport.

Zatím neví, co bude dělat dál. „V prosinci se vrátím do Itálie. Mám nějaké nápady, ale musím si to nejdřív promyslet,“ dodal hráč se 116 zápasy za italskou reprezentaci.