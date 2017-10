Fotbalový král Ronaldo odolává. Kdy čas přetlačí jeho svaly?

Ronaldo vs. Messi: hlas si nedají, ale respektují se KAMARÁDI Cristiano Ronaldo a Lionel Messi se srdečně zdraví při vyhlášení cen FIFA v Londýně v říjnu 2017. Jako by se potkali dobří kamarádi a ne největší fotbaloví rivalové. Cristiano Ronaldo se synem před vyhlášením cen Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) kráčeli na místa v sále londýnského Palladia, kde už seděl Lionel Messi. Messi vstal z křesla, Ronaldovu pravici tiskl oběma rukama, z výrazu obou šlo rozpoznat radost. Nebo to byla přetvářka? Už deset let bojují o pozici nejlepšího fotbalisty světa. Jen o rok méně soupeří o tituly ve španělské lize, ale jejich rivalita není vyhrocená jako mezi Realem a Barcelonou. „Sice nejsme nejlepší kamarádi, ale velmi se respektujeme. Rivalitu vytvořila média, my proti sobě opravdu nic nemáme,“ nechal se dřív slyšet Ronaldo. Zvlášť když jeho syn rivala zbožňuje. „Na internetu si pouští videa s tvými góly. Když hraje fotbal na počítači, tak za tebe, pořád o tobě mluví,“ říkal portugalský záložník po vyhlášení Zlatého míče 2015, když se Cristiano junior k idolu hrnul. To udělal i v pondělí: když Messiho spatřil, zrychlil, aby u něj byl dřív. Při El Clásiku, nejvypjatějším ligovém souboji v Evropě, se ti dva nikdy nepokopali. Zůstávali stranou dramatických konfliktů. Ale je taky pravda, že v anketách pro sebe vzájemně nikdy nehlasovali: Co kdyby zrovna můj hlas pomohl soupeři? Když teď v Londýně Nejlepším fotbalistou FIFA vyhlásili Ronalda, Messi jeho příchod na pódium doprovodil úsměvem – chce se věřit, že upřímným. A co v prosinci, až se potkají při vyhlášení Zlatého míče? Miloslav Novák