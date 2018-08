Hyčkův hořký návrat. Nula čtyři vypadá hrozně blbě, je to sprcha, řekl

„Asi je to trochu sprcha po prvních třech kolech. Ukážeme si, co jsme udělali špatně, a snad se z toho poučíme,“ přeje si.

Co šlágr rozhodlo?

Nezachytili jsme začátek. Dostali jsme rychlý gól ze standardky, druhý taky hloupý, při třetím to Frýdkovi neuvěřitelně sedlo a pak zase standardka. Prospali jsme 1. půli, nebyli jsme dost důrazní. A Sparta nás potrestala. Co měla, dala.

Šlo jí čelit?

První dva rychlé góly ji nakoply. Snažili jsme se to nějak dohonit, bylo to nahoru dolů, oni měli šance a potrestali nás. O přestávce jsme se burcovali, ať to hodíme za hlavu a napravíme, ale gól jsme nedali. Bohužel 0:4 není pěkný výsledek, vypadá hrozně blbě.

Navíc před 15 tisíci fanoušky...

Zrovna parádní návštěva, mohli jsme lidi pozvat na další zápas. Moc se nám to nepovedlo. Doufám, že dorazí i příště a napravíme to. Kdyby chodilo tolik fanoušků na každé utkání, vypadá fotbal jinak. Svižněji, když vás ženou.

Jaký byl váš návrat?

Hrozně jsem se těšil, měl jsem obrovskou motivaci a chuť. Nestresoval jsem se, abych něco nepokazil, naopak jsem si to chtěl užít. Ale když prohráváš od 2. minuty, je to těžké, kór se Spartou. Snažíš se to nějak urvat, dostaneš druhý gól, srazí tě, dostaneš třetí, říkáš si, to musíš zmáknout, ale dostaneš čtvrtý.