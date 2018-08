Uzdravený teplický Hyčka: Stanciu je šikula, Kanga náladový

Teď už je ale nachystaný, jeho první ligový start po operaci ramena by mohl být ostrý – v neděli na teplických Stínadlech proti Spartě.

„Byla moje meta stihnout 4. kolo a utkání se Spartou,“ motivoval Hyčku zvučný soupeř. „Uvidíme, jak se rozhodne trenér. Nechám na něm, jestli nastoupím.“

Rameno si Hyčka pochroumal na jaře právě v Liberci. „Když mi ho tam nahazovali, větší bolest jsem v životě nezažil,“ oklepal se ještě teď. Zápas dohrál, pak musel na dva operační zákroky.

Po čtyřech měsících je fit a pevnost ramena si ozkoušel při pondělní partii za juniorku. Pomohl k výhře 2:0 nad Českými Budějovicemi. „Přemýšleli jsme, že bych hrál už v Liberci, nakonec jsem šel ještě na tribunu. Chtěli jsme mít jistotu, takže se rameno otestovalo v juniorce. A drží, takže super,“ oddechl si. „Zvládnul jsem v to pohodě, hrál jsem hodinu, jen jsem byl trošku zadýchanější.“ Před zraněním si vybojoval pevné místo na kraji zálohy, teď si pozici musí získat zpátky.

„Měsíc a půl jsem v tréninku, s kondičním trenérem Tondou Čepkem jsem se 2,5 týdne připravoval individuálně s míčem. Zápasové situace jsou jiné, ale já jsem asi tak natěšený, že jsem si fotbalový cit v juniorce rychle obnovil.“

Ani žádný bubák v podvědomí ho nestrašil. „Nechtěl jsem si nějaký strach dávat do hlavy, abych si něco nepřivolal. Dokonce jsem měl i jeden pád na ruku a ani jsem ho nevnímal,“ má radost.

Zápas se Spartou je vždy svátek, pro Hyčku díky návratu dvojnásobný. „Je to tým, proti kterému se člověk víc namotivuje. Pořád je to Sparta, ať se jí daří, nebo ne. Je otázka, jak to má se sebevědomím, když vypadla z Evropy. Ale v lize má plný počet bodů, vůbec bych ji nepodceňoval,“ varuje.

Před mezinárodní sestavou Sparty má zdravý respekt. „Oni jsou hodně živí. Musíme si dát pozor na Plavšiče, umí udělat rychlou kličku, Stanciu je šikovný, Kanga hraje, jak se vyspí,“ vypozoroval Hyčka. „My je musíme rychle dostupovat. Když to zvládneme, nebude to mít Sparta jednoduché.“