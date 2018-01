Jako v hokeji. Arsenal dohodl s United výměnu Sáncheze za Mchitarjana

Bez dalšího finančního odstupného. Zkrátka „kus za kus“. Devětadvacetiletý Sánchez za devětadvacetiletého Mchitarjana.

Kdo na tomhle transferu vlastně vydělá? Kdo bude tratit?

Arsenal přichází o fotbalistu, který ho poslední čtyři roky často tahal z problémů. Na hřišti mockrát zbytek týmu výkonnostně převyšoval, dával důležité góly, připravoval je. Ale stejně tak uměl být náladový, čišela z něj frustrace.

A Henrich Mchitarjan? Arménský technik, který už kdysi v Dortmundu vyjádřil přání odejít do Arsenalu. Na ostrovech je teď rok a půl, ale v Manchesteru United se pořádně neprosadil.

Zčásti kvůli zranění a zčásti proto, že mu José Mourinho příliš nevěřil.

„Podle mě je to dobrý obchod pro obě strany. Arsenal ztrácí fotbalistu, který už v klubu nechtěl hrát, ale zároveň získávají hráče, jenž je o mnoho lepší, než v Manchesteru ukázal,“ myslí si expert britské BBC Alan Shearer.



Smlouvu nechci

„Sága Sánchez“ plní britská média od léta. Už tehdy Arsenal zřejmě věděl, že hvězdu z Chile k podpisu smlouvy nepřesvědčí. Trenér Arséne Wenger to sice dlouho popíral, omlouval a zlehčoval, nicméně už na konci srpna měl možnost Alexise prodat.

Další velké výměny V roce 2006 Arsenal poslal Ashleyho Colea do Chelsea. Dostal pět milionů liber a stopera William Gallase .



do Chelsea. Dostal pět milionů liber a stopera . Rok 2009. Barcelona dostala Zlatana Ibrahimovice a obratem poslala do Interu Milán kromě Samuela Eto´a 35 milionů liber navrch. Zatímco Inter v následujícím roce vyhrál Ligu mistrů, Zlatan po roce odešel.

A měl k tomu blízko.

Manchester City totiž složil šedesát milionů liber, jenže Arsenal narychlo nesehnal náhradu a z obchodu sešlo. Situaci okolo Sáncheze sondovala dřív i Paříž, to Bayern Mnichov odradily hráčovy platové požadavky.

Prý by zničily vztahy v kabině, a to teď údajně hrozí i v Manchesteru United. „Obával bych se toho. Jestli dostane takové peníze, o kterých spekulují média, způsobí to problémy. Ostatní hráči toho budou chtít využít při jednání o nových smlouvách, tohle je riziko moderního fotbalu,“ upozorňuje zkušený trenér Steve McClaren.

Kolik má Sánchez vlastně brát? Prý skoro 450 tisíc liber týdne, což je výrazně více než dvojnásobek jeho platu v Arsenalu.

Manchester United dokonce přeplatil i městského rivala City, které se do boje o Sáncheze v lednu pustilo také. Obnovení spolupráce s trenérem Pepem Guardiolou sice Sáncheze táhlo, jenže Arsenalu odstupné za hráče, kterému za šest měsíců končila smlouva, nestačilo.



Sánchez vs. Mchitarjan Čísla Sánchez v Premier League dává gól každých 169 minut, na jednu asistenci potřebuje 405 minut. Mchitarjan dává v anglické lize gól každých 456 minut, ale na asistenci potřebuje 380 minut.

A tak se dohodl s Manchesterem United, který obratem do Londýna poslal i Mchitarjana.

Přivedou mu parťáka?

Reprezentant Arménie je sice trochu jiný typ fotbalisty než Sánchez, méně výbušný, méně gólový. „Má ale obrovskou kvalitu, mnohokrát nás o tom přesvědčil,“ vysvětluje Wenger.

Ten by rád do týmu přivedl ještě útočníka Pierre-Emericka Aubameyanga, který se s Mchitarjanem dobře zná ze společného působení z Dortmundu.

A i tahle je podle všeho blízko.

Zástupci Arsenalu už byli o víkendu v Dortmundu, kde přestup domlouvali. Fakt, že Aubameyang v německé lize už ve druhém utkání po sobě nenastoupil, spekulace ještě podpořilo.

Arsenal by za gabonského útočníka mohl zaplatit více než 50 milionů liber, čímž by překonal klubový rekord.

Ve hře je však také další výměna, byť s doplatkem. Mluví se o tom, že by do Dortmundu mohl za Aubameyanga odejít Olivier Giroud, který letos v Arsenalu ztratil stálé místo v sestavě.