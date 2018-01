Novinky okolo Sáncheze. Kromě Guardioly po něm nově touží i Mourinho

S takovou informací přišla seriózní britská média v čele s deníky Guardian a Independent.

Jako by se alespoň někde snažil José Mourinho předčit svého soka Pepa Guardiolu, a tak se pustil do bitvy o Alexise Sáncheze. Manchester United ho chce Manchesteru City přetáhnout.



Hvězdě Arsenalu totiž končí za šest měsíců v Londýně smlouva, a protože doteď nový kontrakt nepodepsala, je fakticky vyloučené, že by se na tom někdy mělo něco změnit.

Navzdory tomu trenér Arséne Wenger po středeční pohárové remíze s Chelsea tvrdil: „Pořád si přeju, aby zůstal. Ne jen do konce sezony, ale déle. Jestli smlouvu podepíše teď, anebo v červnu? S tím bych neměl problém.“

Kdo nahradí Sáncheze? Pokud Arsenal pustí Sáncheze, což je velmi pravděpodobné, nahradit by ho mohl brazilský dvacetiletý fotbalista Malcom, který hraje za Bordeaux. Média rovněž spekulují o příchodu o rok staršího Chrstiana Pavóna, Argentince z Boky Juniors. Mimochodem, ve hře je prý i možnost, že by Manchester United (oplátkou za Sáncheze) prodal Arsenalu Henricha Mchitarjana. Jenže ten chce údajně příliš vysoký plat.

Jak by mít mohl.



Vždyť na Sáchezovi – a také na Özilovi, kterému rovněž v létě končí smlouva – v posledních čtyřech sezonách Arsenal stojí. Dnes devětadvacetiletý chilský fotbalista vstřelil 80 gólů v 165 zápasech, pomohl ke dvěma trofejím v Anglickém poháru, ale k ligovému titulu se za celou dobu nepřiblížil.

Přitom zrovna on po takovém úspěchu doslova prahne.

Alexis je nesmírně soutěživý. Fotbalista, který by nejraději na hřišti byl za všech okolností, vždycky a pořád. Nejednou se stalo, že ho Wenger za rozhodnutého stavu vystřídal, aby si oddechl, a on z toho byl frustrovaný a podrážděný.

Podobně působil i na hřišti, kde často naštvaně rozhazoval rukama, dohadoval se se spoluhráči a s částí z nich se podle spekulací v posledních měsících rozkmotřil. Mockrát bylo zřejmé, jak Alexisovi v Arsenalu zkrátka dochází trpělivost.

Proto nepodepsal novou smlouvu. Proto touží odejít. A to nejlépe do Manchesteru City, který trénuje jeho bývalý kouč z Barcelony Pep Guardiola.

Blízko tam měl už v létě, jenže Arsenal za něj na poslední chvíli nebyl schopný sehnat náhradu, a tak zůstal. Teď už je prý s lídrem anglické ligy dohodnutý na podmínkách smlouvy, které je však konkurenční Manchester United, jenž do boje o něj vstoupil, ochotný ještě vylepšit.

A hlavně: Arsenalu chce za Sáncheze nabídnout 25 milionů liber, což je o pět milionů víc, než by dal Manchester City.

Že je to na poměry současného fotbalového trhu naprosto směšná částka? Jistě, jenže Arsenal nemá na výběr. Když situaci nechal zajít až do stádia, kdy Sánchezovi končí v létě smlouva, musí zkrátka vzít to, co druzí dávají.

Jinak by mohl o svého tahouna v létě přijít bez náhrady, což by byl v současné situaci, kdy mu hrozí ještě odchod Mesuta Özila, až příliš velký risk.