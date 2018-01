Stáňa a Jakubov míří z ostravského Baníku na hostování

Fotbal

Zvětšit fotografii Pavel Novák z Českých Budějovic (vpravo) v souboji s Alexanderem Jakubovem z Ostravy. | foto: Petr Lundák, MF DNES

dnes 12:00

Bez útočníka Alexandera Jakubova a záložníka Bronislava Stáni, kteří by měli jít na hostování, odjeli v pondělí fotbalisté Baníku Ostrava na kondiční soustředění do Kroměříže. To v sobotu zakončí přípravným utkáním na půdě Žiliny.

Mezi 22 fotbalisty, kteří do Kroměříže odjeli, nejsou ani záložník Dominik Smékal, jenž se připravuje s juniorkou, a útočník Martin Macej, o něhož má zájem druholigový Frýdek-Místek. Na soustředění není ani francouzský stoper Christophe Psyché, jehož trenéři od začátku přípravy zkoušeli. „Máme v kádru několik volných míst pro hráče, o jejichž příchodu stále jednáme. A jedním z nich by mohl být i Chris, který se nám na testech docela zamlouval,“ uvedl Dušan Vrťo, sportovní ředitel Baníku. Ostravští stále doufají, že ze Slavie Praha získají brankáře Jana Laštůvku, byť v přípravě dosud mají všechny čtyři brankáře - Michala Bártu, Viktora Budinského, Františka Chmiela a Martina Šustra. Po návratu z Kroměříže ještě Baník bude 27. ledna hostit Michalovce a dva dny nato odletí na herní soustředění do tureckého Beleku. Tam ho 30. ledna čeká dvojzápas s dánským SonderjyskE Fodbold a ruskou Jaroslavlí, 2. února bulharský Lokomotiv Plovdiv a na závěr šestý celek ukrajinské ligy Olimpik Doněck.