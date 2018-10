Bordeaux teď teplický talent Král neřeší. Chtěli mě i Němci, přiznává

„Už když mi padnul přestup do Francie, říkal jsem si, že všechno je, jak má být,“ věří na osud.

V pondělí stoper zakončil eurokvalifikaci proti Moldavsku výhrou 1:0, v sobotu pokračuje s Teplicemi v lize na trávníku Slovácka.

S jednadvacítkou jste obsadili až 3. místo ve skupině. Proč?

Musíme si přiznat, že kvalifikace je neúspěšná, protože se nepodařilo postoupit. Předvedli jsme řadu pěkných zápasů pro diváky, porazili jsme Chorvatsko a hráli jsme hezký fotbal, ale úspěch to není.

Co vám osobně kvalifikace dala?

Jsem rád, že jsem jezdil už se staršími o rok, protože jestli se dostanu do nominace na další cyklus, určitě budu čerpat z těchhle zkušeností.

Příště budete za mazáka?

To se uvidí, jestli tu roli převezmu. Ale hodně mi pomohlo, že jsem těch devět zápasů odehrál. A jsem rád, že jsme kvalifikaci zakončili vítězstvím. Spousta lidí říkala, že už jsme vypadli, tak o nic nejde. Ale všichni jsme vnímali, že se pořád hrálo o koeficient, abychom byli při losu nasazení v prvním koši.

Slovácko - Teplice Sledujte v sobotu od 17.00 online.

V čem je nároďák jiný oproti lize?

V tom, že se potkáváme se stejně starými hráči. V lize jsou zkušenější fotbalisté, to je o level výš. Tady je to ještě víc dětský fotbal. Ale je příjemná změna, když se po dlouhé době vidím s klukama, které potkávám v naší lize.

Dala vám kvalifikace obrázek, jak se hraje jinde?

Ano. Přestože hráči jsou vyloženě mladí, tak třeba všichni Chorvaté, kteří naši skupinu vyhráli, nastupují v top klubech v základu. I z toho pohledu je dobré se porovnávat se stejně starými hráči, v čem jsou lepší. Je to takové zrcadlo, na čem je potřeba pracovat. V Česku je vzácnost, když osmnáctiletý kluk hraje ligu, kdekoli ve světě je to úplně normální.

Pomohly vám výkony v reprezentaci k nabídce od Bordeaux?

Ani nevím, seběhlo se to tak strašně rychle. Tuším, že po zápase s Duklou jsem se dozvěděl, že o mě mají zájem. Ale víte, jak to je. Nebyla to ještě oficiální nabídka, tak jsem se k tomu neupínal. Dva týdny nebylo o ničem slyšet, pak najednou na tréninku jsem se dozvěděl, že za tři hodiny letím podepsat smlouvu. Vůbec jsem tam nešel na zkoušku, ale rovnou na přestup. Počítám tedy, že mě sledovali delší čas jak v reprezentaci, tak v lize.

V srpnu jste v Bordeaux prošel zdravotní prohlídkou, jenže klub vyhodil trenéra Poyeta a bylo po přestupu. Chtějí vás dál?

Upřímně, neřeším to. Ani se nikdo neozval. Přece jen skončilo přestupové období a další se otevře až v zimě. Kluby hráče sledují, nepochybuji o tom, že by mě nesledovali. Ale jestli budou mít znovu zájem, to se uvidí v zimě. Na to se teď neupínám. Jsem pořád v Teplicích, soustředím se jen na ně. A jestli přijde nějaká nabídka, budu ji zvažovat.

Po Poyetově odvolání tým vede jeho asistent Bedouet. Bude vám i on nakloněn?

Nedokážu říct. Komunikoval jsem jen s trenérem Poyetem, s asistentem vůbec. Nemám absolutně žádné indicie, jak to bude.

A hlídáte si, kam Poyet půjde?

Upřímně ano, sleduji to. Ale tohle už je v režii agenta. Já jsem od toho, abych hrál, věci okolo za mě řeší pan Kisel. Myslím, že trenér Poyet zatím nikde není. Nedostala se ke mně informace, že by někde byl.

Šlo o zásah osudu?

Říkal jsem si, že všechno je, jak má být. Zůstal jsem tady ještě půl roku, není kam spěchat, pořád je mi dvacet let. Už předtím dvě nabídky nevyšly, takže se uvidí.

Odkud byly?

Mluvilo se o Drážďanech, potom tam byl Kolín nad Rýnem. Ale nic tak vážného jako z Bordeaux. Fakt jen zájmy, ani jeden z německých druholigových klubů nepoložil oficiální nabídku do Teplic.

I v Teplicích se vyměnil trenér. Zvedne vás Stanislav Hejkal?

Je to příjemná změna. Hrajeme trošku jiný systém, všichni si na to zvykáme. Myslím, že i co se týče nálady v kabině je to posun k lepšímu. Doufám, že to vydrží.

Je komunikativnější než předchůdce Daniel Šmejkal?

Taky. Pan Šmejkal byl trošku jiný typ trenéra. Teď se naboural stereotyp, který už jsme měli, je tady něco nového, člověka to ze začátku strašně baví. A já jsem hodně zvědavý, jak to bude vypadat za půl roku nebo za rok.

Zkoušíte hru na tři stopery. Svědčí vám?

Bude jen ku prospěchu, když budeme ovládat víc systémů. Pokud budeme schopni zareagovat během hry, může nám to jen pomoct. Protože pokud se systém 3-5-2 hraje dobře, je strašně těžké to bránit. Takhle proti nám hrály třeba Zlín nebo Opava a bylo to hodně nepříjemné.