Pořiď si rukavice, budeš i chytat, hecují spoluhráči univerzála Krále

Jak malí kluci... Trpaslík dal v Ústí gól po 2 letech Nastavený čas, standardka a gól fotbalistů San Marina, z kterého měli radost jak malí kluci. Pak v kabině křepčili, jako by vyhráli, přitom jen korigovali proti české jednadvacítce na 1:3. „Se spoluhráči jsme se bavili o tom, jak byli šťastní i za jeden gól. Tak jim ho budeme všichni přát,“ zubil se stoper Alex Král. San Marino se v zápase kvalifikace o Euro 2019 na ústeckém stadionu statečně drželo a za odměnu přišla jeho první branka po dvou letech. Skóre díky trefě D’Addaria učesalo na 1:16. „Radost měli velkou, ale nás mrzí, že jsme dostali gól v 93. minutě ze standardky, to by se nemělo stávat s žádným soupeřem,“ naštvalo Krále. Zatímco fotbalový trpaslík slavil první zásah, český tým první výhru před 1 473 diváky. A to díky dvěma brankám Zajíce a jedné Sáčka v rozmezí třinácti minut ve 2. poločase. „Proti Bělorusku jsem spálil dvě tutovky, což nás stálo tři body, teď jsem to snad odčinil a trochu vrátil,“ oddychl si Tomáš Zajíc, útočník ze Slovácka. Český trenér Vítězslav Lavička příliš nejásal: „Splnili jsme povinnost, nicméně pořád máme velké rezervy a ke spokojenosti je daleko. Hlavně v 1. poločase jsme složitě házenkářsky kombinovali. Tým je ve výstavbě.“ Tabulku vedou Chorvati se 12 body, Česko má čtyři po třech zápasech. Na šampionát, který spolupořádají Itálie a San Marino, postoupí vítězové devíti kvalifikačních skupin, nejlepší čtyři celky z 2. příček čeká baráž o zbylá dvě místa.