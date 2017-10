Šancí jsme měli na dva nebo tři zápasy, litoval tahoun Táborska

„Byl to jeden z nejlepších zápasů, jaké jsme s Dynamem sehráli,“ popisoval Aleš Nešický.

Nakonec skončil 0:0, ale po třech bodech jste sahali.

Všichni, co tu byli, tak viděli, že jsme při troše štěstí mohli dát tři a více gólů. Šancí jsme měli tak na dva nebo tři zápasy.

Ale než šance přišly, začátek byl z vaší strany pomalejší...

Neřekl bych, že pomalejší. My hráli v bloku, plnili jsme taktiku, co nám řekl trenér. Posouvali jsme se, bránili a oni s tím měli problémy. Nedostali se za celý zápas do velké šance. Opticky to možná vypadalo, že nás drží u našeho vápna, ale do šance jsme je nepustili a to bylo nejdůležitější.

Šancí bylo hodně. Která volala nejvíc po gólu?

Byly tam fakt čtyři nebo pět šancí, kdy to letělo po celé brankové čáře a stačilo jen doklepnout do brány. Nebo ta moje střela do tyčky.

To už bylo o štěstí?

Už jsem to viděl v bráně, ale na poslední chvíli se to vykroutilo na tyčku. Doufal jsem, že míč od tyčky zapadne do brány, ale odrazil se ven. Matěj Mršic dorážel, ale gólman skvěle zareagoval a vytáhl to.

Proti Dynamu to byl jeden z lepších zápasů, ne?

Ještě pamatuju jeden dva roky zpátky. V poločase jsme vedli 2:0, ale skončilo to 2:2. Tenhle zápas byl z naší strany ještě lepší.