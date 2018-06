Záchrana je můj největší úspěch, uvědomuje si ústecký kouč Křeček

„Kdo to nezažije, nepochopí. Letošní záchranářský nervák může hráče v kariéře posunout hodně daleko. Tohle se nedá nikde najít, nastudovat, ta zkušenost je nepřenositelná. Oni si to vyzkoušeli a zvládli to,“ blahořečil je trenér Aleš Křeček po derniéře s Vítkovicemi. Až díky výhře 4:0 se Ústí v soutěži spasilo. „Ani já o udržení do posledního kola nikdy nehrál.“

Ale svoji misi si odškrtnul jako úspěšnou a brzy podškrtne i nový, dvouletý kontrakt, který klub pro něj nachystal. Na sklonku podzimu v kritické situaci vystřídal Jiřího Skálu.

„Vážím si hrozně moc, že jsme to dokázali. I když šlo jen o boj o záchranu, pro mě je to jeden z největších úspěchů v dosavadní kariéře. Nádhera,“ zářil kouč.

Za tuhle nádheru mohl dech beroucí finiš Ústí, z posledního místa se nad sestupové pásmo vyškrábalo dík pětizápasové vítězné sérii. V závěrečných dvou kolech poslalo o patro níž v přímých soubojích o všechno Frýdek-Místek a Vítkovice a samo vystoupalo až na 10. pozici.

„Když jsem do Ústí přišel a viděl jsem hráče, na poradě jsem jim říkal: Za normálních okolností musíte hrát střed tabulky. A potvrdilo se, že to byla pravda,“ projevil se Křeček jako prorok.

Jen cestu k vymodlenému cíli čekal snazší. „Jaro jsme začali kostrbatě, končili fantasticky. Smekám před hráči, vždyť o záchranu je těžší hrát než o titul,“ míní.

K lepšímu se podle Křečka zlomila sezona sedm kol před koncem. „Nastartovali jsme se paradoxně v zápase, ve kterém jsme byli nejvíc mrtví. Ještě v 85. minutě jsme s Vlašimí prohrávali, a kdybychom neotočili, byla by záchrana hodně složitá. Všechno je o psychické pohodě a sebevědomí hráčů, to pak stoupalo díky dobrým výsledkům. A dovolili si i věci, co se líbí fanouškům.“

Křečkova práce se zase líbila vedení klubu, proto si ho zaváže na další dvě sezony.

„Shodli jsme se na podmínkách smlouvy, bude pokračovat v Ústí. Přáním je, aby zůstal pohromadě celý realizační tým včetně asistenta Juraje Šimurky a trenéra brankářů Radima Nováka,“ informoval výkonný ředitel klubu Petr Heidenreich po sezoně, kterou i on protrpěl: „Utekl nám podzim a jaro bylo psychicky náročné. Horko těžko jsme dávali kádr dohromady, stálo to hodně peněz, bez města jako majitele by to nešlo.“

Ústecký kádr se promění, neboť někteří nadstandardní hráči přišli plnit jen záchranářský úkol. Nezůstávají tedy zkušený brankář Vašek, ostravský střelec Jakubov, jihlavský Novotný a další.

„Některé z hráčů, kteří u nás hostovali, bychom rádi udrželi. Máme seznam posil a uvidíme, kdo se tady 18. června na startu přípravy objeví,“ řekl Heidenreich.

Ústečtí fotbalisté slaví záchranu ve druhé lize. Nad jejich hlavami se vznáší Jan Martykán, který ukončil kariéru.

Exkapitán Jan Martykán podle všeho ne, ukončil kariéru a ani kouč Křeček ho zřejmě nezviklá. „Marty se chtěl rozloučit na vrcholu. Mluvil jsem s ním, má práci. A aby hrál druhou ligu, musel by dostat abnormální smlouvu, což u nás není na pořadu dne,“ doznal ředitel.

Nové tváře už na jaře Křeček sledoval ve 3. lize či v juniorské soutěži. „A nikde není psáno, že kluci z hostovaček se k nám zase nevrátí po přípravách ve svých klubech. Líbilo se jim tady,“ tvrdí Křeček. A to i jemu: „Konec dobrý, všechno dobré. Hráli jsme o fotbalový život, ale byl jsem v Ústí spokojený. I když šlo o můj nejnáročnější půlrok v kariéře.“