Náš fotbal musí být účelný, velí Křeček. Povolal do Ústí sedm statečných

„Věřím, že jsme tak dobře nachystaní, že soutěž zvládneme. Vlastně ne věřím, jsem o tom přesvědčený!“ neklepe se kouč Aleš Křeček, který během podzimu vystřídal Jiřího Skálu. Ústí přezimovalo na předposlední příčce a jaro odstartuje v pátek doma s Pardubicemi, úvodní duel v Opavě stihl odklad.

Mohutně jste se vyzbrojili. Jste spokojený s posílením?

Oproti podzimu se kádr změnil, přišlo sedm nových fotbalistů. Udělali jsme s vedením maximum. Hráče, které jsme angažovali, jsem si vytipoval, z nějakých důvodů jsem chtěl právě je. Byla to velmi dobrá souhra s managementem, sportovní stránka se potkala s možnostmi klubu. Jsem přesvědčený, že tým je silnější než na podzim. Věřím, že noví hráči se stanou posilami a pomůžou Ústí k záchraně.

Řada posil patří do základní sestavy, dostanou se tam všechny?

Nikdo nemá dopředu místo jisté, tedy ani Vašek, ani jiný hráč. Jakubov, Ťok, Novotný a hlavně Vašek mají zkušenost s 1. ligou. Nedělali jsme hráče na lávku, ale ani jsme nikomu neslíbili základní sestavu. Bude rozhodovat aktuální forma, na začátku jara i to, na jakých terénech budeme hrát. Na zmrzlém hřišti se jinak pohybují Výborný a Procházka a jinak Jakubov a spol. Musíme to zohlednit.

Ústecké posily Brankář: Petr Vašek (Ostrava) Obránci: Olivier Kingue (Slavia, hostování, Kamerunec), Jakub Pokorný (Ostrava, hostování) Záložníci: Youba Drame (Agde, Francouz), Filip Novotný (Jihlava, hostování), Tomáš Ťok (Slovácko, hostování) Útočník: Alexander Jakubov (Ostrava, host.)

Co přinese gólman Vašek?

Měl by splnit svoji vůdčí roli jak v kabině, tak na hřišti. Hodně na něj sázíme. Je mu 38 let, má obrovské zkušenosti. Ostravskému Baníku v době, kdy jsem tam působil, výrazně pomohl vychytat postup.

Z Baníku jste získali i Jakubova. Opráší pověst kanonýra?

V přípravě góly dával a já doufám, že střeleckou pohodu si přenese do mistrovských utkání. Kvůli brankám jsme ho sem přiváděli a věřím, že forma se ho bude držet dál. Saša je pracovitý a ambiciózní hráč, ještě pořád chce něco dokázat.

Francouz Drame bude prvním hráčem tmavé pleti, který zasáhne do mistrovského zápasu za Ústí.

Potvrzuje informace, které o něm šly. Že je gólový hráč. Jakubov dal v přípravě osm gólů, Drame čtyři. Viděl jsem v něm potenciál pro klub. Neříkám, že nám vystřílí záchranu, ale může se na tom podílet, naskakovat v průběhu. Je to investice do budoucna. Je křídlo, krajní hráč.

Jakým stylem dojít k záchraně?

Chceme hrát účelný fotbal, to je naše hlavní herní filozofie. Nemůžeme se dívat, jestli budeme hrát jako Barcelona, protože potřebujeme sbírat body. Máme jich málo. Dostali jsme 32 gólů, což je strašné číslo, věnovali jsme se organizaci v defenzivě. Budu tvrdě vyžadovat disciplínu, abychom nedělali hloupé taktické nebo individuální chyby. Protože tým na oko hrál na podzim dobře, ale body neměl.

Kolik jich postačí k záchraně?

Většinou 30 až 32, my jich máme jen 12, potřebujeme udělat ještě dalších dvacet. Soutěž bude náročná, mezi 22. dubnem a 25. květnem se odehraje osm zápasů, které rozhodnou o úspěchu a neúspěchu; ten poslední měsíc bude finále.

Jak vnímáte konkurenty?

Frýdek ani Vítkovice nespí, snažily se posílit. Ale myslím, že uspějeme. Jsme silní. Silnější než na podzim. Ukázalo se, že kádr je vyrovnaný. Jestli jsme postavili Výborného nebo Jindráčka, Miskoviče či Ťoka, obraz hry se výrazně nezměnil. Konkurence může zvyšovat výkon týmu.

Jaký byl zimní dril?

Hráči si uvědomují, že bez tvrdé zimní přípravy, která hodně bolí, to nejde. Byla dobrá, nemůžu říct půl slova. Jedno velké plus, že jsme udrželi zdravotní stav hráčů na vysoké úrovni, jen Kingue na chvíli vypadl a dohání manko. Jdeme do jara s 19 hráči a dvěma brankáři. Tenhle tým se pobije, aby Ústí zůstalo ve 2. lize.